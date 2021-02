Tra i 26 artisti che si esibiranno sul palco dell’Ariston in questo Sanremo senza pubblico torna per la nona volta Francesco Renga. “Cantare senza pubblico è limitante, non sono abituato, ma non vedo l'ora” ha detto il cantautore friulano. Che, questa volta, intonerà il brano “Quando trovo te”