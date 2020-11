Natalia Moskal ci fa scatenare col suo Mambo Italiano: il video

L'artista polacca è uscita il 13 novembre con l’album There is a Star, un lavoro che nasce come un progetto audiovisivo rivolto ad alcuni dei brani più celebri della storia musicale e internazionale degli anni 50’ e 60’. Il video del singolo è presentato da un testo originale dell'artista

There is a star: questo è il titolo del mio terzo album, disponibile in digitale dal 13

novembre. Si tratta di un album composto da quattordici tracce il cui strato

strumentale è stato riarrangiato in una versione orchestrale dal produttore Jan

Stoklosa. L’album nasce come progetto audiovisivo rivolto ad alcuni dei brani più

celebri della tradizione musicale italiana e non solo. Sempre il 13 novembre è uscito in radio “Mambo Italiano”, primo singolo estratto dall’album, cantato, tra gli altri, da Betty, Midler, Dean Martin e altri. Per la canzone è stato creato un video musicale, che crea una piacevole immagine degli anni Cinquanta e Sessanta, attraverso numerosi outfit, diretti da Olga Czyżykiewicz.



L'Italia è la mia seconda casa, ma anche un paese pieno di artisti affascinanti. Sono

sempre stata affascinata dalla cultura italiana, in particolare dalla cinematografia

(secondo me caratterizzata da una particolare finezza e originalità) e dalla musica.

Proprio per questo, ho deciso di unire le mie passioni in un unico progetto, di

registrare un album con canzoni che sono state in gran parte appartenenti alla

cultura degli anni Cinquanta e Sessanta. È da un po' di tempo che volevo creare un album che mostrasse il mio amore per l’Italia. Vorrei che There is a star ricordasse agli

ascoltatori i titoli cult che hanno fatto la storia del cinema mondiale e le canzoni

senza tempo.



Mi piaceva l’idea di poter dare ai miei ascoltatori, la possibilità di viaggiare non solo

nel tempo, ma anche nel mondo attraverso i film e la musica, soprattutto in questo

periodo di pandemia globale. Tra i brani arrangiati da Jan Stokłosa ci sono, “Soldi soldi soldi” dal film “Boccaccio 70” di Federico Fellini (1960), “Tu vuo fa l'americano” dal film Inizia a Napoli, dir. Melville Shavelson (1960), o “Mambo Italiano” dal film “Bread, Love, and ...”, dir. Dino Risi, 1955). Tutte le canzoni incluse nell'album sono state eseguite da star italiane e internazionali.

Per quanto riguarda il video musicale, volevamo creare qualcosa di semplice ma allo

stesso tempo sofisticato ed esteticamente soddisfacente. Ho collaborato con una dei migliori stilisti in Polonia, Kata Haratym (i suoi designs sono pubblicati su Vogue

Poland e sono stati indossati da M.I.A. ed Emeli Sande). In questo modo abbiamo

creato 14 look diversi simili a quelli che erano famosi in quei decenni. Sul set ho

anche ballato in lingerie davanti a 20 persone per la prima volta nella mia vita :) Era

un po' intimidatorio ma mi sono divertita perché mi sentivo veramente libera e non imbarazzata dal mio corpo. L'ho trovato un messaggio importante per me stessa: non sono magra, non molto alta, ho imperfezioni eppure mi sentivo bella. In qualche modo il video è diventato un messaggio di body positivity. Considero la musica il mio più grande amore, qualcosa che non vorrei lasciar andare. È molto importante avere una tale passione nella tua vita, è ciò che ti fa venir voglia di alzarti la mattina, penso.