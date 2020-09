Ultimo, il testo del nuovo singolo "22 settembre"

Lo aveva preannunciato con un post sui social. Il 22 settembre sarebbe stata una data da cerchiare in rosso per i fan di Ultimo e infatti il cantautore non ha deluso le attese rilasciando una nuova canzone. Si chiama proprio “22 settembre” ed è stata rivelata con un breve messaggio: “Qualche mese fa ho scritto una canzone… l’ho chiamata ‘22 Settembre’. Ho pensato che sarebbe stato giusto farla uscire il 22 Settembre. E quindi dai, da mezzanotte sarà vostra!! A dopo!!”. Si tratta del primo singolo dopo nove mesi quando venne pubblicato “Tutto questo sei tu” che ha raggiunto oltre 70 mila copie. “22 settembre” arriva dopo una lunga estate di attesa per Ultimo (le frasi più belle delle sue canzoni) che aveva in programma il suo primo tour negli stadi, posticipato di un anno a causa dell’emergenza sanitaria (LO SPECIALE - GLI AGGIORNAMENTI - LA MAPPA).