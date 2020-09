Le Bisce cantano "Come Mauro Repetto": anteprima video

Noi siamo Le Bisce, una band nata nel 2017 dall'esigenza di comunicare in modo alternativo i nostri pensieri, facendo leva su una leggerezza apparente, utilizzando un linguaggio semplice e talvolta ironico per parlare invece di concetti profondi.

Veniamo dalla campagna lodigiana, terra che ha ispirato la scelta del nostro nome, precisamente dalla tristemente nota Codogno e siamo condizionati e legati alla vita di una piccola provincia che cerchiamo di descrivere nelle nostre canzoni.

Proveniamo tutti e quattro dal circuito punk/alternative, ma abbiamo influenze eterogenee che spaziano dal pop al cantautorale,dalla new wave alla dance, cercando di miscelare il tutto per creare il nostro sound. "Come Mauro Repetto" è un pezzo elogio al grande co-fondatore degli 883, che abbiamo scritto più o meno tre anni fa, dopo una serie di situazioni simpatiche in cui ci siamo imbattuti e che ci hanno portato a riflettere.



In più di un'occasione ci siamo infatti trovati ad assistere a scene di persone adulte di diverso genere (dal rocker con la maglietta dei Megadeath, al personaggio distinto in giacca e cravatta) che, sulle note di "Sei un mito", "Nord, Sud, Ovest, Est" o altre hit degli 883, si scatenano in un ballo stile Mauro Repetto, spesso incitati dagli amici divertiti, e con esultazioni tipo "...ecco a voi il biondino degli 883!", oppure "...vai Repetto!", si diffonde facilmente il sorriso tra tutti i presenti, noi compresi.

Forse non tutti sanno che Mauro Repetto è il vero fondatore degli 883 o, per meglio dire, il personaggio che ha spronato il suo vicino di banco (Max Pezzali) a dare il via ad una band che ha condizionato due generazioni. Repetto era l'artista, l'eclettico. Max il timido in disparte.

Ma quello che abbiamo sempre visto è l'esatto opposto: Mauro è il “secondo”, la spalla, quello di cui si potrebbe fare a meno. Un po’ come tante volte ci sentiamo anche noi.

E' arrivato al successo apparentemente solamente ballando sul palco, mollando tutto da un giorno all'altro per inseguire i propri sogni e far nascere leggende e storie mai confermate sul suo conto, un po' come un eroe dei fumetti o un personaggio delle favole, di quelli che piacciono a noi romantici.

Oltretutto lo ha fatto lasciandoci in eredità qualcosa di innocente e soprattutto benefico: l'allegria, la voglia di sorridere, divertirsi e ballare ogni volta che parte un pezzo degli 883, anche dopo più di 20 anni.

Il videoclip che accompagna il brano è volutamente criptico nel suo intero, con colpo di scena finale (grazie al nostro manager Marco Biondi per essersi prestato, così come al mitico Falegname di Codogno), un po' a ricalcare la figura mitologica e per certi versi incomprensibile di Repetto.

Speriamo di poter contribuire a diffondere il culto degli 883, che sono stati fondamentali nella nostra crescita personale e di tante altre persone come noi.

Dopo quasi tre anni di gestazione, siamo entusiasti di aver avuto la possibilità di pubblicare il pezzo grazie a BeNext Music e Sony Music Italia!