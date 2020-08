Andrea Zacchi racconta la sua Via Emilia: il video

Il songwriter di Castel San Pietro Terme, in provincia di Bologna, racconta, in questo testo esclusivo, l'antica via consolare con un brano che è anche un omaggio alla musica nata lungo quella strada

Il brano è una dichiarazione d'amore per la mia terra, l'Emilia Romagna, composta dalle sue due anime, l’Emilia e la Romagna, unite da un'arteria millenaria, la Via Emilia.

Questa storica via consolare che nasce in Romagna, a Rimini, e termina in Emilia, a Piacenza, ha portato la cultura da un estremo all’altro della Regione e ha permesso la nascita di eccellenze uniche in ogni campo. La copertina stessa del singolo, nata dalla collaborazione con la graphic designer e animatrice Carlotta Forni, è stata ideata in quest’ottica: un viaggio attraverso ”la storia e la magia” di questa meravigliosa terra.

Come spesso ricorda il Presidente Stefano Bonaccini “Siamo l’unica Regione che porta il nome di una strada, la Via Emilia”.



Nel testo ho voluto omaggiare i grandi musicisti della mia Regione con richiami alle loro canzoni (Lucio Dalla, Cesare Cremonini e Lunapop, Vasco Rossi, Nek, Laura Pausini, Samuele Bersani, Nomadi, Ligabue, Gianni Morandi, Zucchero, Pavarotti, Stadio, Luca Carboni, Francesco Guccini). Penso che in questa congiuntura ci sia bisogno di energia per “tener botta” (come si usa dire dalle nostre parti) e ripartire più motivati e uniti di prima, con la tipica intraprendenza e forza di volontà che ci contraddistingue.



Il videoclip, ideato in collaborazione con il videomaker Alex Alberici, racconta la storia di due gruppi di amici che simboleggiano rispettivamente l’Emilia (il gruppo in città) e la Romagna (il gruppo al mare) le cui storie parallele si sviluppano durante la canzone tra i portici di Bologna e i Bagni della Riviera. Al termine tutti i ragazzi si incontrano in un locale lungo la Via Emilia incentrando il finale sulla convivialità, sull’amicizia e sul potere della musica di unire le anime.



Sono nato a Castel San Pietro Terme, in provincia di Bologna, una città che nasce sulle sponde emiliane del Sillaro, il fiume che segna il confine naturale fra l’Emilia e la Romagna. Da tempo coltivo la passione per la musica, suono la chitarra, scrivo e compongo i miei brani. Ho vissuto per vari anni anche a Imola, città romagnola, dove ho frequentato il Liceo Scientifico, al termine del quale il mio strumento multimediale alla maturità è stato la chitarra. Attualmente sono studente di Medicina presso l’Università di Ferrara. Ho partecipato a diversi contest tra cui la decima edizione del “Tour Music Fest” dove sono riuscito ad accedere ai Songwriter Camp presso il CET di Mogol. Scrivo le mie canzoni sia in italiano che in inglese richiamando atmosfere internazionali. Sugli store digitali e nel mio canale YouTube ho all’attivo due progetti di cover: “#1 Acoustic Covers” è il primo EP in cui raccolgo hit internazionali e le ripropongo nel mio stile: voce, chitarra e loopstation. L’album è subito entrato sia nella classifica iTunes Top 200 Releases

Italy Pop Chart che nella All Genre Chart. “#2 Acoustic Covers” ripercorre il successo del primo EP. “Via Emilia”, il mio primo inedito, è una dichiarazione d’amore per la mia terra, l’Emilia Romagna, e un omaggio ai grandi musicisti della Regione. Attualmente sono impegnato in studio nella realizzazione dei prossimi singoli.