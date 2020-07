Morto il cantante country Charlie Daniels

La voce di The Devil Went Down To Georgia lascia al pubblico una discografia vastissima

Si è spento a 83 anni Charlie Daniels, figura di spicco del country a stelle e strisce. L’artista e compositore lascia al mondo un’eredità musicale con cui ha riscritto la storia del genere influenzando tantissimi di artisti.

Charlie Daniels: la scomparsa La leggenda del country se ne è andata lunedì 6 luglio presso il Summit Medical Center di Nashville, Tennessee, in seguito a un infarto emorragico. La notizia ha fatto il giro del mondo stringendo i volti dello spettacolo intorno alla famiglia dell’artista.

Charlie Daniels: la carriera Charlie Edward Daniels nasce il 28 ottobre 1936 a Wilmington. La sua carriera nel mondo delle sette note inizia negli anni ’50, il primo singolo arriva nel 1961; si tratta di Robot Romp. Il disco di debutto esce invece nel 1970. Album dopo album l’artista conquista sempre maggior popolarità grazie al progetto discografico Million Mile Reflections che conquista la prima posizione della classifica U.S. Billboard Top Country Albums e il quinto posto nella U.S. Billboard 200, complice anche lo straordinario successo del singolo The Devil Went Down to Georgia, certificato con il disco di platino per aver venduto più di due milioni di copie sul suolo a stelle e strisce.