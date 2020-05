Paul McCartney e Ringo Starr: canzone inedita all’asta

Un maggio particolarmente importante per i fan dei Beatles, e nello specifico di Paul McCartney e di Ringo Starr. Sarà infatti possibile prendere parte a un’asta che vede entrambi gli artisti protagonisti. Verrà battuta la cassetta contenente la canzone nata dalla collaborazione dei due. Un brano inedito, dal titolo “Angel in disguise”. Un vero e proprio pezzo di storia. Un brano registrato per l’album di Ringo del 1992, “Time takes time”. In seguito non venne inclusa nel disco e oggi rappresenta un cimelio dall’enorme valore.

Inedito di Paul McCartney e Ringo Starr all’asta

La cassetta è di proprietà di Tony Prince e verrà battuta nel corso di un’asta online, data l’emergenza coronavirus (AGGIORNAMENTI - SPECIALE - LA MAPPA), tenuta da “Omega Auctions”. Impossibile prevedere fin dove si spingeranno i fan dei Beatles più agguerriti, ma sono state già prodotte alcune stime. Si ritiene che possa essere raggiunto un valore stimato di ben 20mila sterline.

Un’iniziativa però non rivolta unicamente ai ricchi fan del rock, ingolositi da un reperto introvabile. Il 25% dei proventi ottenuti dalla vendita all’asta verrà infatti devoluto all’iniziativa “Covid-19 Urgent Appeal”, dell’organizzazione “NHS Charities Together”. Tutti devono fare la propria parte e in questo modo si mira a dare un aiuto concreto al sistema sanitario nazionale.

Cosa troveranno però all’interno della cassetta i privilegiati ascoltatori, dopo aver ottenuto quanto acquistato all’asta online? Il prezioso nastro contiene al suo interno due versioni di “Angel in disguise”. La prima è interpretata vocalmente da Paul McCartney. La seconda è invece proposta con la voce di Ringo Starr, registrata poi con altri musicisti. A ciò si aggiunge inoltre una demo. Si tratta del brano “Everyone wins”. Una canzone di certo non sconosciuta per i fan dell’ex batterista dei Beatles. È stata infatti inserita nel suo album “Y not”, del 2010.