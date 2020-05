Cesare Cremonini, le frasi più belle delle sue canzoni

Da " Vieni a vedere perché " a " Poetica " passando per " Buon viaggio (Share the love) ", scopriamo insieme le frasi più belle delle canzoni di Cesare Cremonini .

di Matteo Rossini

Dall’esordio con i Lunapop all’affermazione come uno dei cantautori più amati di sempre nella storia della discografia italiana. Cesare Cremonini, classe 1980, ha influenzato musica e cultura con album e singoli in grado di vendere decine di migliaia di copie.

Cesare Cremonini: la carriera e il successo

Il debutto del cantante avviene nel maggio del 1999 con i Lunapop con cui pubblica il brano “50 Special”, il resto è storia. La canzone conquista immediatamente il pubblico vendendo più di 100.000 copie facendo così da apripista al disco “…Squérez?” che guadagna un prestigioso disco di diamante.

Negli anni successivi Cesare Cremonini si concentra sulla sua carriera da solista collezionando numerosi successi, ad esempio il suo ultimo album di inediti “Possibili scenari” viene certificato con due dischi di platino, tra i singoli più famosi e amati della sua carriera troviamo “Dicono di me”, “La nuova stella di Broadway”, “GreyGoose”, “Buon viaggio (Share the Love)”, “Poetica” e “Nessuno vuole essere Robien”.

Scopriamo insieme le frasi più belle delle sue canzoni.

“Vieni a vedere perché” (2002)

Dico sempre che non cerco amore

Che preferisco badare a me

Ma questa non è la verità

Vieni a vedere perché

Mi vedono sempre ridere

Ma questa non è la realtà

Piango ogni notte

Sempre per lei

Vieni a vedere perché

“Dicono di me” (2008)

Che avrei soltanto l'amore per lei

Per lei che ha il nome di un fiore per lei

Per lei che è l'unica al mondo, per lei

Per lei che è l'unica al mondo, per lei

Ed ogni raggio di luna è per lei

Ed ogni raggio di luna è per lei

Lei

“La nuova stella di Broadway” (2013)

Lei, vestita come la Rogers, fulmini e saette

Lassù, nel cielo blu, il loro nome

Argento fra le stelle

New York, New York

È una scommessa d'amore

Tu chiamami e ti vestirò

Come una stella di Broadway

“Logico #1” (2014)

Logico sì, è logico

Per tutti, persino per te

Ragazza dagli occhi caleidoscopio

Solo la luce corre nel vuoto

E non succede quasi mai a due come noi

Di credere che sia possibile

Trovare un complice in questo disordine

Tracciare un'orbita nell'atmosfera

Amore mio, la logica non è sincera

Chissà se amare è una cosa vera

“Buon viaggio (Share the Love)” (2015)

Chi ha detto che tutto quello che cerchiamo

Non è sul palmo di una mano

E che le stelle puoi guardarle solo da lontano

Ti aspetto

Dove la mia città scompare

E l'orizzonte è verticale

Ma nelle foto hai gli occhi rossi e vieni male

Coraggio lasciare tutto indietro e andare

Partire per ricominciare

Che sei ci pensi siamo solo di passaggio

E per quanta strada ancora c'è da fare

Amerai il finale

“Poetica” (2017)

E anche quando poi saremo stanchi

Troveremo il modo per

Navigare nel buio

E tanto è facile

Abbandonarsi alle onde

Che si infrangono su di noi

Dimmi come stai

Perché non parli?

Ora tienimi con te

La tua mano nel buio

Chiarisce la mia solitudine

Non l'ho mai chiesto a nessuno

A nessuno, tranne che a te