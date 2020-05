C’è anche Francesco Gabbani tra gli artisti che parteciperanno al Concerto del Primo Maggio 2020. Il cantautore fa parte del ricco cast che ha scelto di dare il proprio contributo in un’edizione che per la prima volta non si terrà a Piazza San Giovanni. Gli organizzatori hanno rimodulato la lunga giornata dedicata alla musica con live e contributi in diretta da diverse location in giro per l’Italia a seconda della disponibilità dei vari artisti. Il Coronavirus (GLI AGGIORNAMENTI - LO SPECIALE - I NUMERI ITALIANI: GRAFICHE) ha quindi radicalmente cambiato il Concerto del Primo Maggio che però non perde la sua essenza mettendo al centro di tutto la musica. Dopo l’esibizione del 2017, Francesco Gabbani torna ad essere tra gli artisti che si alterneranno durante il Concerto del Primo Maggio. Il cantautore così come rivelato alla stampa si esibirà all’Auditorium di Roma e ha raccontato come la partenza in pullman da Carrara sia stata organizzata nei minimi dettagli con guanti e mascherine e dieci posti vuoti a disposizione per ciascuno. Gabbani ha parlato anche della sua partecipazione "Al Primo maggio senza pubblico per difendere il diritto al lavoro. È una situazione strana, ma conta di più il fatto che tanti posti di lavoro sono a rischio". Non si conoscono ancora le canzoni che faranno parte del live di Francesco Gabbani, reduce dal secondo posto al Festival di Sanremo 2020. Per conoscere meglio la sua musica, ecco le cinque canzoni più famose della sua carriera:

Amen

Occidentali’s Karma

Tra le granite e le granate

È un’altra cosa

Viceversa

Amen

Tratto dall’album “Eternamente Ora”, “Amen” è la canzone che ha permesso a Francesco Gabbani di conquistare il Festival di Sanremo 2016 nella categorie Nuove Proposte. Un successo di pubblico e critica per il cantautore che ha ricevuto anche il premio della critica "Mia Martini” per le nuove proposte, mentre l'autore Fabio Ilacqua ha vinto il premio per il miglior testo. “Amen” ha venduto oltre 50 mila copie.

Occidentali’s Karma

Nel 2017 Francesco Gabbani fa il bis e vince il Festival di Sanremo, questa volta nella categoria Big. “Occidentali’s Karma” diventa un tormentone e conquista tutta l’Italia grazie ad un ritmo orecchiabile, l’uso saggio delle parole e concetti filosofici applicati al consumismo della cultura occidentale moderna. Sono oltre 300 mila le copie vendute per il brano scritto dallo stesso Gabbani insieme al fratello Filippo, Fabio Ilacqua e Luca Chiaravalli. All'Eurovision Song Contest 2017 vince il premio della sala stampa.

Tra le granite e le granate

Come secondo singolo tratto da “Magellano”, Francesco Gabbani pubblica “Tra le granite e le granate”. Sono oltre 100 mila le copie vendute per un brano che racconta gli stereotipi dell'italiano in vacanza e del divertimento a tutti i costi. Anche in questo caso il cantautore usa il sarcasmo per conquistare il pubblico.

È un’altra cosa

Il primo assaggio dell’album “Viceversa” è “È un’altra cosa”, brano pubblicato nel maggio 2019 e che mostra subito le intenzioni di Francesco Gabbani per il suo quarto album in studio. Anche in questo caso è stato scritto in collaborazione con il fratello Filippo Gabbani e con Francesco dei Baustelle. Vanta inoltre la penna di Fabio Ilacqua e di Luca Chiaravalli. Una canzone d’amore, ma con quella personalizzazione tipica dello stile di Francesco Gabbani.

Viceversa

Nel 2020 Francesco Gabbani torna al Festival di Sanremo e sfiora un clamoroso tris. La sua “Viceversa” guadagna attenzione giorno dopo giorno e arriva ad un passo dalla vittoria, superata solo dalla rivelazione Diodato con “Fai Rumore”. Una canzone d’amore che funziona in radio e conquista il pubblico. Disco di platino, mentre il video è ad un passo da quota 37 milioni di visualizzazioni.