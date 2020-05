Cantautore, compositore e polistrumentista, Ermal Meta è un artista albanese naturalizzato italiano. Negli anni Duemila ha fatto parte di due gruppi musicali, “Ameba 4” e “La Fame di Camilla”, per poi iniziare nel 2013 la sua carriera da solista.

Pubblica tre album in studio, e vince nel 2018 il Festival di Sanremo nel 2018 con “Non mi avete fatto niente” insieme a Fabrizio Moro (nel 2017 era arrivato terzo con “Vietato morire”). Tantissimi anche i brani di successo scritti per gli altri: “Pronto a correre” per Marco Mengoni, “Straordinario” di Chiara, “Femmina” per Le Vibrazioni, “Arriverà l’amore” per Emma.

Ecco dunque 7 curiosità su Ermal Meta.

Il nome

Figlio di due musicisti (la mamma è violinista), il suo nome significa “vento di montagna”. Come ha spiegato a TV Sorrisi & Canzoni, nel suo Paese d’origine Ermal è un nome molto diffuso.

La prima canzone

Ha scritto la sua prima canzone a 12 anni, per questioni… di cuore! Il brano parlava infatti d’amore, ed era dedicato alla ragazzina di cui era innamorato. Com’era da piccolo? “Ero dispettoso, facevo il duro. Era il mio modo per farmi notare“ ha raccontato nel corso di un’intervista.

I miti musicali

La sua canzone preferita? “Pyramid Song” dei Radiohead: più volte Meta ha dichiarato d’essere ispirato maggiormente da generi musicali lontano dal suo. Il suo cantante del cuore è però Vasco Rossi, per cui sogna di scrivere una canzone.

L’amore

Per nove anni e mezzo, Ermal Meta è stato legato a Silvia Notargiacomo, conduttrice radiofonica di Rtl 102.5: è dedicata a lei la canzone “Ragazza Paradiso”. Oggi l’artista è legato a Chiara, che non fa parte del mondo dello spettacolo e lavora come marketing manager.

I fan

I fan di Ermal Meta sono soprannominati “I lupi di Ermal”. Perché? Perché, quando ha partecipato al Festival di Sanremo, all’augurio “In bocca al lupo” ha risposto: “Che il lupo sia con me!”.

L’amicizia

Non solo ha “lavorato” per lui come autore: Ermal Meta è molto amico di Marco Mengoni. Tanto che, Mengoni, ha invitato tutti i suoi fan per votare per lui nel corso della sua prima partecipazione al Festival di Sanremo.

Le liti social

In qualche occasione, Ermal Meta s’è reso protagonista di qualche battibecco social. Quando Ignazio Moser e Cecilia Rodriguez hanno dichiarato che la loro canzone del cuore è “Piccola Anima”, ha twittato: “Piccola Anima sta al GF Vip come l’amore sta ad un armadio. Fate voi!”. “Caro Morgan, anni fa in un’intervista dicesti ‘se non amo l’uomo, non amo l’artista’. Spero che tu sia orgoglioso dell’uomo che sei” ha invece scritto a Morgan, dopo che questo lo ha attaccato per la sua partecipazione al Festival con Fabrizio Moro.