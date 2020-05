Ci sarà anche una delle star involontarie dell’ultimo Festival di Sanremo al concerto del Primo Maggio “virtuale” di quest’anno. Bugo torna dal vivo dopo il litigio con Morgan sul palco del Teatro Ariston. Anche stavolta il folletto milanese non sarà da solo sul palco dell’auditorium Parco della Musica di Roma: con lui ci sarà Nicola Savino, che insieme a Bugo si era già esibito nel Dopofestival sanremese sulle note di “Sincero”. È possibile, quindi, che il popolare conduttore televisivo e radiofonico rimpiazzi Morgan come voce di supporto nel duetto diventato hit dopo lo scontro dello scorso febbraio. Ma Bugo ha annunciato che ci sarà anche un’altra grande sorpresa: considerando che nel cast del concertone c’è anche Ermal Meta e che è appena uscito il singolo che vede i due insieme in “Mi manca”…

La seconda volta di Bugo al concerto del Primo Maggio

Per Bugo la prima volta e di fatto unica volta sul palco del concertone di Piazza San Giovanni è quella del 2016. Cristian Bugatti si presentò all’oceanica folla romana con uno dei suoi brani più recenti, “Me la godo” tratta da “Nessuna scala da salire” del 2016, e con un successo del passato, ovvero “Nel giro giusto”, tratta da “Contatti” del 2008. Era un Bugo tutto diverso da quello attuale, un Bugo che stava tornando a far sentire la sua voce dopo quasi cinque anni lontano dalla musica, anni nei quali si era dedicato alla pittura e alle altre arti visive, emigrando addirittura per alcuni anni in India. “Nessuna scala da salire” segnava per Bugo il primo disco da “Nuovi rimedi per la miopia” del 2011 e rappresentò un ritorno in grande stile per il cantautore milanese, che vide l’album esordire addirittura alla numero 1 dei vinili più venduti in Italia. Una scelta particolare quella di uscire inizialmente solo in vinile (il 15 aprile 2016) e poi in digitale e cd (una settimana dopo) che venne premiata dal pubblico. Dopo il Primo Maggio a Roma, Bugo ebbe l’onore nell’estate 2016 di essere il portacolori italiano allo Sziget Festival, in Ungheria.

Il tour rinviato ad autunno

Quello sul palco dell’auditorium Palco della Musica sarà di fatto la prima uscita live per Bugo dopo il festival di Sanremo. Il tour promozionale dell’ultimo disco, “Cristian Bugatti”, era infatti pronto a partire a primavera, ma l’emergenza coronavirus (GLI AGGIORNAMENTI - LO SPECIALE - I NUMERI ITALIANI: GRAFICHE) ha ovviamente stoppato tutto. L’artista ha annunciato un nuovo ciclo di concerti, che stravolge anche a livello di location quello previsto originariamente, con la cancellazione delle date di Ravenna, Bolzano e Bologna (per coloro che avevano acquistato i biglietti dovrebbe arrivare la conversione in un voucher spesa di pari importo) e l’inserimento di appuntamenti nuovi di zecca. «Ce la stiamo mettendo tutta per cercare di assicurare il tour. In questo momento a me e alla mia squadra Mescal sembra giusto dare un segnale di speranza per una ripartenza per questo autunno», scriveva Bugo sui suoi social il 24 aprile. Queste le date al momento in programma: