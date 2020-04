L’Unità d’Italia (distribuzione digitale Artist First / management e edizioni TAIGA / in collaborazione con Officine Buone) è una canzone scritta da Paolantonio lo scorso autunno, inizialmente concepita per descrivere le emozioni di chi è costretto alla lontananza: generazioni che tengono unita l’Italia srotolando il loro filo sulla spola di treni, aerei, autobus, telefonate, messaggi e legami mai interrotti tra le proprie origini e la vita da adulti. Donne e uomini di ogni parte della Penisola che si muovono attraverso le città e cuciono ogni giorno L’Unità d’Italia. Oggi, in questa condizione assolutamente nuova che ci tiene tutti isolati ma paradossalmente più vicini, il brano assume la veste di un INNO generazionale, consapevole e orgoglioso, che coglie perfettamente lo spirito del tempo e quel senso di appartenenza alla collettività che in queste settimane sembra farsi strada tra le nostre coscienze.



Il brano è stato arrangiato da Giuliano Dottori, artista di riferimento della scena indipendente milanese, e mixato da Taketo Gohara, visionario sound designer che ha curato i dischi di Brunori Sas, Vinicio Capossela, Elisa e altri grandi cantautori. Il video, con il montaggio e supervisione della regia di Giacomo Triglia, mette insieme le videochiamate di Paolantonio e tanti amici durante la quarantena, e racconta proprio questo: il modo in cui tutti nell’isolamento abbiamo imparato a costruire la nostra unione e a condividere questa nuova quotidianità fatta di grandi annunci,ricorrenze, nuove e vecchie routine, aperitivi e piccoli gesti quotidiani che diventano emozionanti nella consapevolezza che, pur costretti dentro a degli schermi, stare insieme è essenziale. Nel videoclip la partecipazione di tanti amici e artisti, tra cui: PIERDAVIDE CARONE, CAROLINA DI DOMENICO, DUEDITANELCUORE, EUGENIO CESARO (EUGENIO IN VIA DI GIOIA), MARCO MACCARINI, MICHELA GIRAUD, SELTON.