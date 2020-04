Oasis, fuori l'inedito "Don't Stop": possibile una reunion?

A sorpresa esce “Don’t Stop”, inedito degli Oasis ritrovato da Noel Gallagher. La reunion si avvicina?

Si torna a parlare degli Oasis ma questa volta non per l’ennesimo botta e risposta tra Noel e Liam. I fratelli Gallagher hanno lasciato spazio alla musica con l’arrivo su tutte le piattaforme streaming della canzone “Don’t Stop”. Si tratta di un inedito pubblicato nella sua versione demo e ritrovata da Noel Gallagher. Il cantautore aveva annunciato l’uscita della canzone con un lungo post sui social spiegando che il testo è stato scritto circa 14 anni durante il soundcheck di un concerto degli Oasis a Hong Kong. Il tour di riferimento è quello relativo all’album “Don’t believe the truth” ma non si tratta di una canzone totalmente sconosciuta. I fan degli Oasis conoscevano già “Don’t Stop” perché nell’estate del 2009 alcune registrazioni “pirata” vennero diffuse in rete. Una vede il gruppo eseguire il brano durante il soundcheck, mentre l’altra fa riferimento alle immagini di una troupe televisiva francese che riprende il gruppo durante il tour di "Dig out your soul", gli ultimi concerti prima del litigio tra Noel e Liam Gallagher che ha portato poi allo scioglimento degli Oasis.

La risposta di Liam e le ipotesi di reunion

“Don’t Stop” è stata ritrovata da Noel Gallagher mentre faceva ordine in casa durante questo periodo di isolamento domiciliare a causa del Coronavirus (GLI AGGIORNAMENTI - LO SPECIALE - I NUMERI ITALIANI: GRAFICHE). La canzone è una lettera di una persona che ha deciso di andare via ma che invita a chi resta di non smettere di sognare e proseguire con la propria vita con entusiasmo e felicità. Poche ore dopo l’uscita del brano, Liam Gallagher ha risposto con un post su Instagram dove ha lanciato “Once”, canzone dedicata al fratello Noel e presente nell’album “Why me? Why not”. Nel brano canta: "But oh, I remember how you used to shine back then", un riferimento chiaro agli anni di splendore degli Oasis. In tanti, soprattutto i fan, sperano che questo particolare botta e risposta possa essere l’inizio di un riavvicinamento dei due e di un ritorno della band.

La proposta di Liam Gallagher

Negli ultime tempi Liam Gallagher non ha mai nascosto la sua voglia di ricomporre il gruppo e organizzare una reunion degli Oasis. A metà marzo aveva proposta al fratello Noel di organizzare un concerto benefico in piena emergenza coronavirus ma senza trovare risposta. Anzi durante un’intervista Noel Gallagher aveva nettamente rifiutato l’idea apostrofando il fratello come "fottuto idiota". Le speranze però ora tornano ad aumentare dopo l’uscita di “Don’t Stop” e la replica di Liam, due sorprese che i fan hanno accolto con grande entusiasmo. Dopo lo scioglimento, nel 2009, i fratelli Gallagher hanno comunicato solo per mezzo stampa. Noel ha intrapreso la carriera da solista con gli High Flying Birds, mentre Liam prima ha lavorato con i Beady Eye e poi ha pubblicato due album da solista.