Elisa, esce la cover di "Three Little Birds" di Bob Marley

Continua l’omaggio di Island Record a Bob Marley. Il mese di aprile è stato dedicato all’artista giamaicano e per celebrare il suo genio sono state realizzate una serie di cover per l’occasione. Il primo a cimentarsi nella reinterpretazione di una canzone di Bob Marley è stato Mahmood, poi è toccato a Dardust e i Selton. Ora è il turno di Elisa che ha scelto il brano “Three Little Birds”, pubblicato nel 1977. Alla realizzazione della cover ha partecipato anche Shablo. Elisa ha annunciato l’uscita di “Three Little Birds” con lungo post pubblicato sui social: “Andrà tutto bene. Ecco, io ve l’ho già detto a parole mie, anzi a parole nostre, mie e di Tommy, e vostre soprattutto, quindi nostre!”, ricorda Elisa facendo riferimento alla canzone pubblicata qualche settimana fa con Tommaso Paradiso, un esperimento social nato durante la quarantena.

Il messaggio di Elisa e l’omaggio a Bob Marley

Elisa continua poi con il suo messaggio e spiega: “Queste parole non sono che un’eco che parte da molto più lontano, profumano di cocco e di mare, di onestà e denuncia mescolati sapientemente all’ingrediente più difficile da mettere nella musica senza sembrare superficiali, o banali… la positività. Quella più profonda, che viene dalla saggezza, dalla vera voglia di vivere e di trasmetterla. A Bob che ci ha lasciato così tanta bellezza… Che onore gigantesco per me omaggiarlo con questa canzone che ho ascoltato e riascoltato all’infinito!!! Questa non è solo una canzone ma è una filosofia di vita”. Il messaggio di Elisa si conclude con una dedica a Bob Marley: “Every little thing is gonna be alright! Long Live The King! For eternity! Jah! Rastafari!”.

La storia e il testo di “Three Little Birds”

Pubblicato nel 1977 e presente nell’album “Exodus”, “Three Little Birds” esprime un messaggio ben preciso e cioè quello che non bisogna preoccuparsi eccessivamente del proprio destino. La canzone venne scritta durante un momento di relax di Bob Marley che fu ispirato vedendo tre pacifici uccellini che cantavano e beccavano semi. Un’altra teoria narra che “Three Little Birds” sia dedicato alle tre coriste dei suoi Wailers, dette appunto le Threes e che rispondevano al nome di Marcia Griffiths, Judy Mowatt e sua moglie Rita. Questo il testo della canzone:

