Un video tutto girato durante la quarantena quello per il nuovo singolo dei Pinguini Tattici Nucleari “Ridere”, presentato dalla band martedì 28 aprile. Seguendo la strada tracciata da Nek, il video è composto di decine di clip inviate alla band dai fan che hanno dato spazio alla loro fantasia dall’interno delle proprie case. Ragazzi con strumenti vari, acrobati, animali danzanti, nonne arzille che cantano a squarciagola il testo del brano insieme ai nipotini. C’è veramente di tutto. I Pinguini Tattici Nucleari hanno voluto dunque fare un regalo ai migliaia di fan che hanno voluto condividere con loro qualche secondo della loro quarantena.

Il “#Machilavrebbemaidetto Tour” in autunno

Ammesso e non concesso che la morsa del coronavirus (AGGIORNAMENTI - LO SPECIALE - LA MAPPA) si allenti, i Pinguini Tattici Nucleari partiranno con il loro “#Machilavrebbemaidetto Tour” il prossimo mese di ottobre. Sarà una serie di nove concerti che porterà la band in tutta Italia recuperando le date originariamente previste per lo scorso mese di marzo, compreso il live già sold out al Mediolanum Forum di Milano. I biglietti sono in vendita sul circuito Ticketone con prezzi che partono da 29,90 euro. Queste tutte le date in programma:

Sabato 10 ottobre – Conegliano (TV), Zoppas Arena

Martedì 13 ottobre – Milano, Mediolanum Forum SOLD OUT

Mercoledì 14 ottobre – Milano, Mediolanum Forum

Sabato 17 ottobre – Casalecchio di Reno (BO), Unipol Arena

Venerdì 23 ottobre – Montichiari (BS), PalaGeorge

Sabato 24 ottobre – Firenze, Nelson Mandela Forum

Lunedì 26 ottobre – Torino, PalaAlpitour

Mercoledì 28 ottobre – Roma, Palazzo dello Sport

Venerdì 30 ottobre – Padova, Kioene Arena

Il testo di “Ridere”

Di seguito, il testo di “Ridere”, nuovo singolo dei Pinguini Tattici Nucleari:

Ed un po' mi fa ridere

Se penso che ora c'è lì un altro che ti uccide i ragni al posto mio

Ma ci dovrò convivere

Maledetto cuore che ti sciogli ogni volta che dico addio

Mia mamma e la tua fanno

Ancora zumba insieme

E a volte forse parlano un po' male di noi

Sai già come finisce

Che poi io mi emoziono

E invece tu ti annoi

Però tu fammi una promessa

Che un giorno quando sarai persa

Ripenserai ogni tanto a cosa siamo stati noi

Alle giornate al mare

A tutte le mie pare

Alle cucine che non abbiam potuto compare

Alle mie guerre perse

Alle tue paci finte

A tutte le carezze

Che forse erano spinte

Giuro che un po' mi fa ridere

E ti cantavo Fix You

Per farti dormire quando il mondo ti teneva sveglia

Ed ora sono solo un tizio

Che se lo incontri dalla strada gli fai un cenno di saluto e via

E non ho voglia di cambiarmi

Uscire a socializzare

Per stasera voglio essere una nave in fondo al mare

Sei stata come Tiger

Non mi mancava niente

E poi dentro m'hai distrutto

Perché mi sono accorto che mi mancava tutto

Però tu fammi una promessa

Che un giorno quando sarai persa

Ripenserai ogni tanto a cosa siamo stati noi

Alle giornate al mare

A tutte le mie pare

Alle cucine che non abbiamo potuto compare

Lo shampoo all'albicocca

I tuoi capelli in bocca

Alla tua testa dura

All'ansia e alla paura

Giuro che un po' mi fa ridere

Però tu fammi una promessa

Che un giorno quando sarai vecchia

Racconterai a qualcuno cosa siamo stati noi

Le cene da tua mamma

La nostra prima canna

La carbonara a Londra quando ci hai messo la panna

I tuoi occhi, i tuoi nei

Che non sono più i miei

Ma alla fine ti giuro che lo rifarei

Che lo rifarei.