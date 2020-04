Luna Park è il nuovo singolo di Lolita , in uscita per (distribuzione Artist First ). Il video, diretto da Andrea Labate , segue la progressione teatrale dei precedenti: Lolita e V x Vendetta Ilenia Filippo, le idee chiare di una Lolita vendicatrice

Ilenia Filippo ci porta al Luna Park: questo il titolo del suo nuovo singolo, che ovviamente esce col nome d'arte di Lolita (distribuzione Artist First). Il video, diretto da Andrea Labate, segue la progressione “teatrale” dei due precedenti: se Lolita e V x Vendetta capaci di totalizzare oltre mezzo milione di visualizzazioni su YouTube. Loro erano rispettivamente l'atto I e II, Luna Park ne è il naturale Intervallo. Il brano nasce dalla produzione di PrinceVibe e Eiemgei, produttore di Madame.



Luna Park insegue atmosfere suadenti e a tratti fiabesche in un racconto nostalgico, nato mesi fa ma inevitabilmente legato a questo periodo: “Luna Park è nata un giorno di settembre, in Sicilia, -racconta Ilenia, un passato a X Factor- davanti al pianoforte di un amico. Ricordo che le parole venivano fuori da sole. È come ci si sente ti accorgi che qualcosa di bello sta per finire, come quando sei su una giostra e sai che arriverà il momento di scendere. È un senso di dolce nostalgia che mi accompagna sempre, che un po’ si consola con la consapevolezza che alla fine tutto va come deve andare. Ho trovato fosse una coincidenza incredibile si incastrasse con questo momento, quasi fosse predestinato".