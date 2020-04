Federica Carta, il nuovo singolo è "Easy"

Nuovo singolo in arrivo per Federica Carta. La giovanissima cantante è pronta a tornare a meno di due mesi di distanza dall’uscita di “Bullshit” con il brano “Easy”, che sarà lanciato ufficialmente giovedì 30 aprile. La cantautrice romana ha pubblicato un breve estratto del brano (giusto 15 secondi) sui suoi canali social. Anche “Easy”, come “Bullshit”, dovrebbe far parte del nuovo disco della Carta, atteso entro il 2020 e che sarebbe il suo quarto in quattro anni: un bel record per una ragazza di appena 21 anni.

Sulle orme di Laura Pausini

Rifinendo gli ultimi angoli del suo nuovo singolo, Federica Carta ha squarciato il web pubblicando nelle sue Instagram stories un simpatico video di quando era poco più che una bambina. Nella clip la si vede mentre canta “Tra te e il mare”, la canzone di Laura Pausini (della quale ha aperto diversi concerti negli anni passati) firmata da Biagio Antonacci, con la mamma al piano. Nel video Federica ha circa 11-12 anni e si trova accanto al pianoforte con cui la madre la accompagna: la giovane intona il brano. A un certo punto però la mamma sbaglia un accordo al piano, Federica si interrompe e gesticola come per voler sgridare la donna: è una scena molto simpatica, che ha strappato un sorriso agli utenti di Instagram.

L’esplosione di una giovane star

Solo 21 anni all’anagrafe ma già una carriera prolifica e luminosa quella di Federica Carta, che conosce la popolarità nel 2016 partecipando ad “Amici di Maria De Filippi”. Nel frattempo lancia su iTunes i singoli “Attraversando gli anni” e “Ti avrei voluto dire”, in seguito certificati disco d’oro e di platino. Dopo l’approdo alla finale del programma, pubblica un altro singolo, “Dopotutto”, che si spinge fino alla numero 2 della classifica iTunes e alla numero 32 delle vendite in Italia. I tempi sono maturi per il suo primo album, “Federica”, che esce il 19 maggio 2017, quando la giovane romana ha poco più di 18 anni. Il disco arriva fino alla numero 3 ed è certificato platino, ma l’onda del successo si ingrossa nel novembre 2017, quando affianca Shade per il singolo “Irraggiungibile”. Il brano è triplo platino e arriva fino alla numero 2 in classifica, lanciando definitivamente la carriera della Carta. La cantante è molto prolifica è già ad aprile 2018 ecco il secondo full lenght: si tratta di “Molto più di un film”, seguito a ruota, il 5 giugno, dal libro “Mai così felice”, per la gioia dei numerosi ammiratori, in cui la cantante racconta se stessa tra emozioni, amore e famiglia e mette a nudo la propria anima. Il 2019 è però l’anno chiave della sua carriera. Un anno che si è aperto con la prima volta al Festival di Sanremo, dove è stata in gara con “Senza farlo apposta” di nuovo insieme a Shade. Il brano finisce solo al 18° posto ma ha ottimi riscontri nelle vendite, salendo anche alla numero 5 dei singoli in Italia. Il 15 febbraio esce anche il terzo album, “Popcorn”, del quale ora aspettiamo il seguito.