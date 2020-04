Dalla Machete Crew di Salmo e soci, ecco un altro artista che sta facendo parlare di sé: Dani Faiv, classe 1993, sta per pubblicare il suo terzo album in studio. Come svelato dal rapper attraverso i social, il disco si intitolerà “Scusate se esistiamo” e potremo ascoltarlo da venerdì 29 maggio. L’album è stato anticipato da un singolo in collaborazione con Salmo, “Cioilflow”, pubblicato lo scorso 17 aprile.

La carriera di Dani Faiv: chi è il giovane rapper ligure

Dani Faiv all’anagrafe risponde al nome di Daniele Ceccaroni, nato a La Spezia nel 1993. È a Milano, però, che coltiva la sua passione per il rap e conosce personaggi della scena che lo prenderanno sotto la loro ala. Dopo qualche mixtape e un EP collaborativo, arriva l’incontro con Jack The Smoker, che colpito dai suoi brani lo porta a firmare con la Machete Empire Records. È per questa celebre etichetta indipendente, fondata nel 2012 da Salmo, DJ Slait, Enigma e Hell Raton come naturale evoluzione della Machete Production, che a maggio 2017 Dani Faiv pubblica il suo album d’esordio “The Waiter”. Il titolo del disco rimanda all’esperienza di Dani Faiv, che ha lavorato a lungo come cameriere prima di potersi dedicare completamente alla musica. Il disco debutta alla 34ª posizione della classifica FIMI. A luglio 2018 arriva, in digitale, il secondo album “Fruit Joint”, contenente i singoli “Gameboy Color” e “La la la la la” prodotti da Tha Supreme. La riedizione “Fruit Joint + Gusto”, distribuita dalla Sony e uscita nel gennaio 2019, contiene le collaborazioni aggiuntive di Nitro, MadMan, Shade, Jack The Smoker, Tha Supreme e Lazza. Grazie a quest’ultimo disco Dani Faiv parte per un tour promozionale in tutta Italia, esibendosi anche in grandi festival come il Rock In Roma e il Nameless. In Machete Mixtape 4 lo troviamo in tanti altri brani ricchi di preziose collaborazioni, tra cui “Yoshi” con Fabri Fibra e Tha Supreme, già certificato triplo disco di platino.

Le collaborazioni con Salmo e il nuovo singolo “Cioilflow”

Nel nuovo album di Dani Faiv troveremo il brano realizzato in collaborazione con Salmo, “Cioilflow”, pubblicato come singolo di lancio lo scorso 17 aprile. I due rapper hanno già lavorato insieme più volte in passato: in “Machete Mixtape 4”, uscito a luglio 2019, li vediamo cantare entrambi nel remix di “Wow”, brano originale di Post Malone, oltre che nei brani collaborativi con Jack The Smoker in “Orange Gulf” e con Nitro in “FQCMP”. A dicembre 2019 Salmo ha pubblicato “Charles Manson (Buon Natale 2)”, canzone realizzata con Dani Faiv, Nitro e Lazza (ideale seguito di “Buon N***** Freestyle, pubblicata nel 2013 da Salmo insieme a Gemitaiz e MadMan), inserita come inedito nell’album “Playlist Live”. La produzione del nuovo singolo “Cioilflow” di Dani Faiv è stata affidata a Strage. Per scoprire le altre tracce del nuovo disco “Scusate se esistiamo” non ci resta che aspettare ulteriori aggiornamenti dal rapper, che intanto ha reso pubblica anche copertina ufficiale dell’album.