Post Malone, concerto tributo ai Nirvana e boom di donazioni

Sono sempre più numerose le iniziative da parte di cantanti e artisti nella lotta al Coronavirus (GLI AGGIORNAMENTI - LO SPECIALE - I NUMERI ITALIANI: GRAFICHE). Post Malone, dominatore incontrastato delle classifiche statunitensi, ha scelto di organizzare e un concerto tributo ai Nirvana e Kurt Cobain. Una scelta davvero insolita per il rapper 24enne che però ha riscosso un notevole successo di pubblico oltre ad aver raggiunto un notevole obiettivo in termini di donazioni. Tantissimi gli utenti collegati su Youtube che hanno deciso di dare il proprio contributo e così dopo solo un’ora di spettacolo la raccolta era arrivata a quota 1 milioni di dollari. Anche dopo la fine dello spettacolo è possibile continuare a donare e ad oggi la cifra è di circa 4,3 milioni di dollari. Un incasso record che conferma ulteriormente il grande impatto di Post Malone nella discografia internazionale.

L’approvazione di Krist Novoselic

Il rapper è stato accompagnato nel suo concerto tributo da Travis Barker, batterista dei Blink 182, il bassista Brian Lee e il chitarrista Nick Mack, disposti in tre angoli diversi della casa. Tra le canzoni suonate anche grandi classici come “In bloom” e “Come as you are”, ma anche “Lithium” e “Breed”. Versioni in stile Post Malone che hanno permesso di raccogliere fondi a sostegno dell'Organizzazione Mondiale della Sanità. Oltre a ricevere un notevole riscontro di pubblico, Post Malone ha anche incassato l’approvazione di Krist Novoselic, storico bassista dei Nirvana. Un commento entusiasta pubblicato sui social. Novoselic ha scritto di aver apprezzato molto lo show e di aver cercato di trattenere le emozioni. Post Malone non ha mai nascosto la sua passione per i Nirvana tanto da essersi tatuato in viso la scritta “Stay Away”, titolo di uno dei brani contenuti in “Nevermind”. In carriera il rapper ha anche pubblicato le cover di “All Apologies” e “Lithium”. Inoltre nel 2018 Dave Grohl, ex batterista dei Nirvana e frontman dei Foo Fighters, ha conosciuto Post Malone nel backstage del Camp Flog Gnaw Festival al Dodger Stadium di Los Angeles. Grohl era in compagnia della figlia e per l’occasione Post Malone pubblicò la foto in compagnia dell’ex batterista con la didascalia: “Best of You – The Legendary Mr. Dave Grohl”.