Nek svela su Instagram la tracklist del nuovo album

“Il mio gioco preferito – Parte seconda” uscirà il 29 maggio e avrà 10 tracce

Manca sempre meno al 29 maggio, la data che i fan di Nek avranno segnato col cerchietto rosso visto che sarà quella dell’uscita del nuovo album “Il mio gioco preferito – Parte seconda”. L’artista ha alzato il livello di attesa postando sul suo profilo Instagram la tracklist completa dell’album, che contiene brani scritti prima della pandemia e canzoni scritte durante la quarantena. Tra le chicche del disco, ovviamente il nuovo singolo “Perdonare” e “E da qui (Family version)”, in cui Nek reinterpreta il brano con le figlie Beatrice e Martina. Questo l’elenco delle canzoni che faranno parte del disco: Perdonare Ssshh!! Imperfetta così Una canzone senza nome E sarà bellissimo Amarsi piano Le montagne A mani nude Allora sì E da qui (family version) “Il mio gioco preferito – parte seconda”, il nuovo album di Nek Il disco, come noto, rappresenta la seconda parte del progetto discografico “Il mio gioco preferito”, la cui prima parte era stata pubblicata nel 2019. All’uscita del disco era seguito un tour che ha portato il cantautore emiliano a presentare le sue nuove canzoni sui palchi dei teatri di tutta Italia e nei club europei. Il lavoro a “Il mio gioco preferito – parte seconda” è iniziato mesi fa, ma il processo creativo di Nek è stato interrotto dall’attuale emergenza coronavirus (AGGIORNAMENTI - LO SPECIALE - LA MAPPA). Nonostante le circostanze poco favorevoli per la messa sul mercato di un nuovo album, queste le parole dell’artista ai suoi fan: «Alla seconda parte dell’album stavo lavorando da qualche mese, ma non avevo ancora terminato di scriverlo e, quando è cominciato tutto questo, ho dovuto momentaneamente rallentare tutta la macchina. Però, ve l’ho promesso, ho deciso che voglio andare avanti con la mia musica e adesso sta arrivando il momento di farvela sentire… Abbiamo deciso di accelerare i lavori, stiamo facendo in modo di terminare tutto al più presto e abbiamo stabilito una data: il 29 maggio». Manca poco, quindi, all’arrivo de “Il mio gioco preferito – parte seconda”, già disponibile in preorder su iTunes, Apple Music e Amazon.

Il singolo “Perdonare” con il contributo dei fans

A lanciare la volata verso il nuovo album, nelle scorse settimane era arrivato il singolo “Perdonare”, uscito il 10 aprile e cui ha fatto seguito un video decisamente particolare. Per la clip, Nek ha infatti assemblato i contributi fornitigli dai fans. «È di tutti voi. Voi, che avete voluto regalare un vostro sorriso, attraverso le vostre clip e in poco più di 24 ore ci avete mandato quasi 1.000 contenuti – ha scritto Nek in un messaggio, aggiungendo che non è stato possibile utilizzare tutti i filmati, ma ha aggiunto di essere grato a ognuno – mi avete lasciato senza parole e il risultato è davvero emozionante. Grazie! Rialziamoci da terra e ripartiamo da qui...». Il risultato finale è un video corale, in cui compaiono Nek, la sua famiglia (ci sono anche la moglie Patrizia e le figlie Beatrice e Martina), i suoi musicisti e moltissime persone comuni. Qualcuno ha scelto anche di inviare il proprio contributo utilizzando la lingua dei segni.