Doveva uscire il 26 marzo ma l’emergenza coronavirus ha spinto l’entourage dell’artista a posticipare la data. Il libro, con prefazione di Vittorio Sgarbi, è edito dalla casa editrice La nave di Teseo e parte da un concetto piuttosto originale: raccontare la propria esistenza attraverso gli oggetti di una casa che è stato costretto ad abbandonare. Morgan nel libro ripercorre il travagliato percorso che l’ha portato a perdere la sua casa-laboratorio di Monza, in cui custodiva strumenti musicali, abiti di scena, canzoni inedite, manoscritti e ricordi di una vita intera dedicata alla musica. Una casa sempre vissuta come un museo aperto e dedicato al bello, luogo di creazione e ispirazione non solo musicale. «Io non vivo infatti, io volo – scrive Morgan nella presentazione del libro – sono sempre in alta quota, leggero, costantemente in orbita, lanciato anche a piombo talvolta, è la sensazione che ho, quella di non avere i piedi per terra, ma sono ricompensato da una buona dose di senso pratico in quello che faccio. Il mio non avere i piedi per terra non è l'avere la testa fra le nuvole, tutt'altro. Sono concreto, pratico, forse cervellotico ma pratico, e se ci penso sono anche un romantico idealista».

Il nuovo brano con Luca Madonia

In attesa del volume, Morgan, dopo aver lanciato una sua versione da brividi di “Canzone per te” di Sergio Endrigo, è tornato a far sentire la sua voce duettando con il cantautore Luca Madonia nel suo ultimo singolo “Io che non ho mai sognato”, uscito lo scorso 23 aprile. «Quando ho deciso di realizzare il duetto di questo brano, ho pensato immediatamente a Morgan, alla sua genialità che avrebbe sicuramente enfatizzato il racconto – spiega Madonia – peraltro, Marco mi ha aiutato nella scrittura del testo e nell’arrangiamento orchestrale di tutto il pezzo». Il cantautore siciliano, fondatore dei Denovo, farà uscire a breve il videoclip del pezzo, estratto dal suo ultimo lavoro discografico “La piramide” uscito a fine novembre scorso. La clip, girata prima che scoppiasse la pandemia di Covid-19, vede i due artisti interagire attraverso un piccolo televisore portatile, restando a distanza come l’attuale periodo di emergenza impone, ma molto vicini nell’arte della musica.

Cancellati i concerti di Morgan a Udine e Padova

Morgan si sarebbe dovuto esibire i prossimi 5 e 6 maggio rispettivamente al Teatro Nuovo Giovanni da Udine di Udine e al Gran Teatro Geox di Padova, concerti entrambi cancellati nelle scorse settimane dopo l’esplosione della pandemia coronavirus (AGGIORNAMENTI - LO SPECIALE - LA MAPPA). Si sarebbe dovuto trattare di un concerto-lezione dedicato a Fabrizio De Andrè insieme ai Voltalacarta, band che porta in scena il repertorio di De André basandosi per la maggior parte sugli arrangiamenti della Premiata Forneria Marconi. Morgan ha più volte espresso la sua stima nei confronti di Fabrizio De André nel corso della sua carriera, pubblicando ad esempio nel 2005 una sua versione dell’album di De André “Non al denaro non all’amore né al cielo” del 1971. È poi frequente che anche dal vivo Morgan proponga, ai suoi concerti, la sua cover di “Bocca di rosa”.