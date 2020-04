Gianna Nannini, il nuovo singolo è "Assenza": il testo

“Assenza” è il nuovo singolo di Gianna Nannini, il terzo estratto dall’album “La Differenza” dopo il singolo omonimo e “Motivo” in collaborazione con Coez. In uscita il 1° maggio, il singolo potrebbe essere cantato dal vivo dall’artista senese annunciata tra i protagonisti del Concerto del Primo Maggio 2020. Gianna Nannini è tra coloro che faranno parte dell’evento per celebrare i 30 anni del Concertone, quest’anno in una nuova veste per rispettare le disposizioni previste per evitare la diffusione del Coronavirus (GLI AGGIORNAMENTI - LO SPECIALE - I NUMERI ITALIANI: GRAFICHE ).

Il tour rinviato

Il singolo “Assenza” arriva a pochi giorni dall’ufficialità del rinvio del concerto evento di Gianna Nannini allo stadio Artemio Franchi di Firenze. La cantautrice ha comunicato ai suoi fan dell’impossibilità di poter garantire il live, stessa sorte per il tour europeo previsto dal 15 maggio e che sarebbe partito da Londra. Tutto rinviato con il concerto di Firenze che potrebbe slittare a maggio 2021. L’ufficialità non è ancora arrivata ma dovrebbe essere comunicata entro il 31 luglio. Il tour era stato annunciato già nel 2019 e avrebbe fatto da supporto all’album “La differenza”, pubblicato il 15 novembre 2019. L’ultimo disco di Gianna Nannini è arrivato a due anni di distanza dal precedente progetto discografico “Amore gigante”. “La differenza” è stato realizzato nei Blackbird Studio di John McBride a Nashville, Tennesse. Questa la tracklist dell’album:

La differenza Romantico e bestiale Motivo (feat. Coez) Gloucester Road L’aria sta finendo Canzoni buttate Per oggi non di muore Assenza A chi non ha risposte Liberiamo

Il testo del nuovo singolo “Assenza”

Guardami un po’ dentro dritto dentro di me

Non ci vedi niente la mia luce è per te

Mentre ti nascondi questa vita cos’è?

Ah, assenza

Sono tutta un brivido va bene così

Smetti di pensarci vieni fuori da lì

Ma quanto coraggio serve a dire di sì

Ah, assenza

Mi metti sotto e sopra le parole

e non ti accorgi quanto ahia che mi fai

Uh la la, scoppia il cuore

E non mi sembra vero sai

Uh la la, se fosse amore

Sarebbe troppo bello

E non te lo direi

Tutto più leggero, più leggero che mai

Voglio due diamanti come gli occhi che hai

Siamo sulle nuvole il cielo è più blu

Ah, assenza

Voglio due diamanti come gli occhi che hai

Voglio due diamanti come gli occhi che hai

Voglio due diamanti come gli occhi che hai

Voglio due diamanti come gli occhi che hai

Mi trovo sotto e sopra le…