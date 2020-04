Sono tante le donazioni da parte di artisti italiani e internazionali che in questo momento così difficile di lotta e sostegno a causa del Coronavirus (GLI AGGIORNAMENTI - LO SPECIALE - I NUMERI ITALIANI: GRAFICHE) hanno deciso di dare il proprio contributo. Tra queste c’è anche Beyoncé che ha deciso di donare la considerevole cifra di 6 milioni di dollari destinata agli operatori sanitari in prima linea e per incentivare il loro supporto mentale in questo particolare periodo storico. Una scelta ben precisa da parte della popstar che ha scelto di puntare al sostegno le zone dove esiste una forte concentrazione della comunità afroamericane che già sono costrette a vivere in condizioni di gravi difficoltà

L’iniziativa per le aree più colpite

Beyoncé ha scelto la sua associazione BeyGOOD per donare 6 milioni di dollari grazie anche al supporto del fondatore di Twitter Jack Dorsey. Queste le parole dell’ex Destiny’s Child: “Le comunità di colore stanno soffrendo in maniera sproporzionata l’epidemia del COVID-19. Tante famiglie vivono in aree malservite in case che rendono difficile mantenere il distanziamento sociale. Le comunità che già prima mancavano di fondi per l’educazione, la salute e la casa ora stanno affrontando gravi perdite per via dell’infezione. Queste comunità, inoltre, non hanno accesso alle cure necessarie”. La scelta di Beyoncé è quella di offrire, attraverso la sua associazione, il supporto necessario a tutte le realtà che lottano sul campo. Tra queste si fa riferimento tra le altre a United Memorial Center, Bread Of Live, Matthew. L’iniziativa prevede anche la distribuzione di beni necessari nelle città di Houston, Detroit, New York e New Orleans.

L’impegno di Beyoncé

Recentemente in uno speciale dedicato a coloro che lottano contro la pandemia, Beyoncé ha dedicato il brano “When You Wish Upon A Star” a medici, infermieri e operatori sanitari. La canzone è uno dei brani della colonna sonora di Pinocchio. Originariamente interpretato da Cliff Edwards nel 1940, il brano ha conosciuto una popolarità immensa grazie alle tantissime cover eseguite nel tempo. La scelta di Beyoncé di donare 6 milioni di dollari in determinate aree punta a risolvere il grave problema che affligge gli Stati Uniti e cioè la carenza di accessori sanitari, cibo, mascherine e igiene. Queste problematiche spesso portano i sanitari ad affrontare pesanti conseguenze psicologiche per la paura di ammalarsi oltre a subire un forte stress nato dalle condizioni altamente a rischio per la loro stessa salute.