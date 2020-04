L’Albero della Vita e la sua rinascita elettronica

Un’idea del dj Ilario Alicante che ha così concepito l’evento Electronic Renaissance. 180 minuti di musica elettronica poco prima che entri in vigore la cosiddetta Fase 2, una produzione che vede protagonisti Social Music City, SG Company e Fabrique Milano, utile anche e soprattutto ad attivare una raccolta fondi per il Comitato di Milano della Croce Rossa. Social Music City del quale ci siamo già occupati raccontando come in questa fase di lockdown abbia dato gratuitamente i suoi spazi nell’ex Scalo Ferroviario di Porta Romana alla Protezione Civile per un utilizzo funzionale a fronteggiare la Pandemia.



“L’idea di mettermi in salotto a mettere due dischi in diretta non mi ha mai attirato, sono sincero – ha spiegato Alicante con un post sulla sua pagina Facebook – L’ho vista come una cosa fine a sé stessa, una cosa di poca valenza in questo momento così difficile; in alcuni casi ho pensato, anzi, anche che fosse per fino poco rispettoso. Volevo trovare un qualcosa che unisse l’intrattenimento ad una forte utilità, simbolica ma anche concreta. Spinto da queste riflessioni, in una delle tante notti insonni, ho prefigurato questo progetto, l’ho pensato con la testa ma ho agito seguendo il cuore”.



Autentico talento precoce, Ilario Alicante è uno dei dj italiani più conosciuti al mondo; nel 2018 si è aggiudicato i Dj Awards di Ibiza, lo scorso anno ha condiviso la console con un mostro sacro quale Giorgio Moroder, quest’ultimo fresco reduce dall’aver festeggiato il suo80mo compleanno. Da anni suona in tutti i più importanti locali e festival del mondo. Il suo set nell’area ex Expo sarà ripreso con una regia mobile allestita presso l’Albero della Vita, con l’utilizzo di droni, intervallato da immagini della città di Milano e accompagnato da uno show spettacolare di luci che coinvolgeranno lo stesso Albero della Vita. Electronic Renaissance sarà trasmesso in diretta dalla pagina Facebook di Alicante e sarà condiviso da una serie di addetti ai lavori e appassionati, che non vedono l’ora di poter tornare a ballare tutti insieme, non soltanto attraverso lo schermo di un telefono o di un computer. Anche se ci vorrà ancora un po’ di tempo.