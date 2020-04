di Fabrizio Basso

(@BassoFabrizio)



Un titolo che è una divinazione. Mentre siamo qui a domandarci che ci accadrà domani, come la pandemia ci cambierà, ora che cominciano ad allentarsi le misure di sicurezza e ci riprendiamo un po' di spazio (CORONAVIRUS: GLI AGGIORNAMENTI - LO SPECIALE - I NUMERI ITALIANI: GRAFICHE), il vero quesito che dovremmo porci è nel titolo della canzone di Virginia Perbellini: Io sarò per te. E' un donarsi, è una versione 2.0 de La Cura di Franco Battiato. Classe 1994, la giovane artista di Verona ha scelto, nonostante la credibilità che si è costruita nell'edizione 2018 di X Factor, di lasciare la sua città per programmare un futuro (altro) a Philadelphia in Business Adminstration. E questo non significa tagliare i ponti (e Verona ne ha col suo Adige che la cinge) con la famiglia e gli affetti, ma avere le idee chiare. Poi in piazza Bra torna per stare con i suoi cari, con gli amici e per cantare. Infatti il brano esce con l'etichetta Maieutica Dischi, fondata da una sua altra talentuosa concittadina a sua volta con trascorsi a X Factor, Veronica Marchi. Con Virginia ci siamo incontrati via skype, da una parte all'altra dell'Oceano.



Virginia partiamo da Io sarò per te.

E' un brano che è nato due anni fa ed è rimasto nel cassetto. Sentivo che non era il momento giusto per pubblicarlo.

E ora?

Ho avuto la sensazione che era il momento. E' una dichiarazione d'amore e d'amicizia adatta per questo momento in cui il mondo attraversa un momento difficile.

Non hai seguito la scia di X Factor.

Per me è stata una esperienza incredibile. Non avevo mai assaggiato un palco così importante.

Va però ricordato che tu sei arrivata su Sky Uno con già una bella esperienza.

Ho sempre cantato a Verona e in provincia ma sono stata catapultata in un mondo diverso. Ho presentato un singolo nel 2018, Sole d'Aprile prima di Io sarò per te.

Ora ti senti pronta? Tu sarai per noi...

Mi sento pronta per un lavoro in inglese. E comunque vediamo che succede. Quel che è certo che in Italia bisogna presentarsi in italiano.

Stai scrivendo?

Sempre, ma tutto resta chiuso nel mio quadernino. Ora potrebbe essere il momento. Sono felice di lavorare con Veronica Marchi.

So che hai anche un altro progetto.

Si chiama Cat Shades e siamo tre ragazze di Verona. Con me ci sono Gabriella Morelli e Sara Alessandrini. E' la formazione con la quale suoniamo nei locali...peccato che ce ne siano pochi, soprattutto in città.

Come stai a Philadelphia?

E' un percorso difficile ma sto bene. Vivo a casa di amici di famiglia, la comunità italiana è forte.

Musicalmente?

Il momento è difficile ovunque, anche qui la musica soffre.

Prevedi altri singoli?

Per l'estate direi che qualcosa di nuovo arriverà.

L'idea più imminente da realizzare?

Il video di questo singolo. Vorrei che la gente mi scrivesse cosa...io sarò per te...e con quelle promesse realizzerò il video.