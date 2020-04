Evanescence: il testo del nuovo singolo "Wasted On You"

Immagine tratta dal profilo Facebook @Evanescence

Gli Evanescence sono tornati sulle scene con il singolo “Wasted On You”, prima anticipazione del nuovo album “The Bitter Truth”. Il brano è stato pubblicato su tutte le piattaforme digitali di streaming venerdì 24 aprile, dopo un’anteprima di ascolto avvenuta il giorno precedente tramite una call su Zoom: Amy Lee ha presentato “Wasted On You” e il relativo video ufficiale a 50 fortunati fan durante una live chat. I partecipanti sono stati selezionati tra coloro che hanno richiesto il pre-save del brano sulle piattaforme digitali. Il video di “Wasted On You” è stato girato da ogni membro degli Evanescence tramite il proprio iPhone, durante queste giornate di isolamento causato dall’emergenza Coronavirus (AGGIORNAMENTI - SPECIALE - LA MAPPA), e diretto da P. R. Brown in collaborazione con la band attraverso chiamate su Facetime. “Wasted On You” e l’arrivo del nuovo album “The Bitter Truth” A ben 9 anni di distanza dall’ultimo disco di inediti “Evanescence”, la rock band dell’Arkansas sta per tornare con un nuovo album intitolato “The Bitter Truth”. La sua uscita è prevista entro il 2020, come scrive il gruppo sui social: «Vi abbiamo promesso un nuovo album nel 2020 e non lasceremo che nulla ci fermi. Siamo orgogliosi di iniziare a condividere il nostro nuovo disco “The Bitter Truth” con voi, un pezzo alla volta, partendo dalla prima canzone “Wasted On You”». La cantante Amy Lee ha raccontato che la band era alle prese con la registrazione di questa canzone in studio finché l’emergenza Coronavirus li ha costretti a finire i lavori da remoto, attraverso la condivisione di file e chiamate: «Stiamo ancora scrivendo e abbiamo ancora molto lavoro da fare per questo album, ma questa volta volevamo pubblicare le canzoni singolarmente, mentre le stiamo ancora creando, per vivere più intensamente il momento insieme ai nostri fan. “Wasted On You” non era la canzone che avevamo intenzione di pubblicare per prima, ma poi tutto è cambiato e il mondo è entrato in questo indefinito lockdown, e questo brano rendeva bene le sensazioni e il significato di ciò che volevamo dire adesso. Non ho scritto il testo in vista di quello che stiamo attraversando, ma in qualche modo le parole della canzone esprimono esattamente questo momento».

Il testo di “Wasted On You”, il nuovo singolo degli Evanescence

