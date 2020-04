Resta solo una settimana in vetta la canzone “Le feste di Pablo” di Cara e Fedez. “Auto Blu” di Shiva torna immediatamente al primo posto guidando anche questa volta la classifica dei singoli più venduti in Italia. Il rapper trionfa grazie al brano che vede la partecipazione degli Eiffel 65 e che si basa su un campionamento sulla hit dance dal successo internazionale “Blue”. Il duo sembra funzionare e trovare riscontro nelle vendite con Shiva che dopo cinque settimane dall’uscita della canzone guida nuovamente la classifica. Al secondo posto sale di una posizione “Fiori di Chernobyl” di Mr Rain, brano pubblicato il 13 marzo e diventato virale su TikTok oltre ad essere entrato nella Viral Global di Spotify. Terzo posto per “Good Times” di Ghali che risale di una posizione e a nove settimane dal debutto guadagna l’ultimo gradino del podio.

La classifica dei singoli: quarto posto per Tommaso Paradiso

Questa la classifica completa dei singoli più venduti in Italia dal 17 al 23 aprile:

Auto Blu – Shiva & Eiffel 65 Fiori di Chernobyl – Mr. Rain Good Times – Ghali Ma lo vuoi capire? – Tommaso Paradiso Roses (Imanbek Remix) – Saint Jhn Death Bed – Powfu feat. Beabadoobee Blinding Lights – The Weeknd Le feste di Pablo – Cara & Fedez Cioilflow – Dani Faiv feat. Salmo Bando – Anna

Nella top 10 sono due le nuove entrate. Debutta direttamente al quarto posto Tommaso Paradiso con il nuovo singolo “Ma lo vuoi capire?”, mentre in nona posizione c’è Dani Faiv con “Cioilflow” che vede la partecipazione di Salmo. Confermato il quinto posto per “Roses (Imanbek Remix)” di Saint Jhn, presente in classifica da dieci settimane. Entra in top 10 “Death Bed” di Powfu feat. Beabadoobee. Da ormai 21 settimane The Weeknd continua a navigare tra le prime dieci posizioni in classifica e questa settimana si ferma alla settima con “Blinding Lights”. Crolla “Le feste di Pablo” di Cara e Fedez, infatti il singolo che ha debuttato al primo posto chiude la seconda settimana in ottava posizione. Al decimo posto l’ex numero uno “Bando” della giovane Anna, pronta a lanciare il remix del brano che vede la collaborazione di Gemitaiz e Madman. Tra le novità l’uscita dalla top 10 di “Rapide” di Mahmood e “Tusa” di Karol & Nicki Minaj, mentre Gazzelle sale dalla venticinquesima posizione e arriva ad un passo dalla top 10 con il nuovo singolo “Ora che ti guardo bene”.