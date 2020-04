di Fabrizio Basso

(@BassoFabrizio)



Il cuore grande degli Après La Classe batte ancora più forte in questi giorni di isolamento (CORONAVIRUS: GLI AGGIORNAMENTI - LO SPECIALE - I NUMERI ITALIANI: GRAFICHE), volontario e responsabile. La band salentina ha creato il brano La Vita è Meravigliosa annunciando che i ricavati andranno alla Protezione Civile Italiana. E siccome sono tanti gli artisti che hanno il cuore grande, in questa avventura hanno coivolto un po' di amici: Pau e Drigo (Negrita), Ale Deidda (Le Vibrazioni), Lele Spedicato (Negramaro), Carmine Tundo (La Municipal), Finaz (Bandabardò). Leo Di Angilla (Jovanotti Band), Mauro Durante (Canzoniere Grecanico Salentino), Attila e Paco. Del progetto ho parlato con Valerio Bruno, il bassista del gruppo.



Valerio come stai? L'ultimna volta ci siamo visti a Gallipoli.

Ricordo bene. Sto bene, con mia moglie e i mie figli abbiamofatto scelte responsabili. Stiamo in casa, si esce ogni dieci giorni per la spesa. Per me sono sensazione belle se penso che senza un palco negli ultimi anni non sono mai stato più di dieci giorni. Ora il mondo dello spettacolo sarà frenato fino al vaccino.

Andiamo su Marte e in fondo agli Oceani e siamo sconfitti da un virus.

E' assurdo che un essere che non si vede ci ha messo in ginocchio. Poi qualcosa cambiera ma ci sono troppe vittime.

La musica è compagnia.

Noi dobbiamo risollevare tutta la giornata, la musica è compagnia. Senza fare retorica credo fortemente nel valore sociale della musica. Quando ci fu la dichiarazione delle zone rosse in Lombardia ed Emilia Romagna scrissi un post sui miei social destinato ai bassisti di quelle zone: ero pronto a fare lezioni di basso gratis su skype. Mi domandavo come passassero le giornate chiusi in casa e mi scrissero in tanti. Ora osservato che quando scatta la videochiamata le facce viravno in un sorriso. Bisogna far evadere la testa.

Parlami di La Vita è Meravigliosa.

Il pezzo nasce in modo naturale, una esigenza fisiologica, fisica e psicologica. Ero in un momento di riflessione, scrivevo sulla chat della band e ci domandavamo come interagire come Apres, come dare un supporto benefico e morale. Serviva unn brano per emozionare.

Ed è arrivato.

Dalla sera alla mattina Cesko ha scritto il ritornello poi abbiamo fatto una lista di artisti amici, queste cose vanno fatte tra amici per renderle sincere e cariche di trasporto emotivo. Io credo che la la line up fosse già scritta da qualche parte. E nonostante ognuno abbia contribuito da casa sua sembra quasi che la registrazione sia vera.

Vi siete chiamati Artisti Uniti.

Noi come Aprés siamo partiti come idea ma non c'è un tornaconto personale. Il video è anche sui nostri canali ufficiali ma pure la Sony ha creato un canale ufficiale per il video.

Artisti Uniti faranno altri brani?

Non abbiamo ancora pensato a nulla, ora si lavora per far girare questo brano che deve generare numeri per portare sodli alla Protezione Civile. Comunque non escludo nulla perché siamo molti amici e tra noi c’è stima professionale reciproca. Se arriverà una idea la accoglieremo con entusiasmo. Ci tengo a dire che non c’è stato accordo tra manager, è stato tutto spontaneo.

C'è chi non ha partecipato?

Molti non hanno potuto aderire perché non potevano registrare in modo professionale. Pau dei Negrita era in difficoltà per i problemi tecnici e si è arrangiato con l'i-phone: si vedeva con testo che registrava la parte, sembrava quasi una telefonata poi il nostro fonico ha fatto magie.

Chiudiamo cìparlando del futuro degli Après La Classe.

Tra circa un mese usciremo con un inedito e un altro arriverà entro l'anno. Faremo interazioni social: li abbiamo sempre utilizzati in maniera normale ora lo faremo in modo massiccio. Faremo mini set live e lavoriamo per il 2021. E approfittiamo di questo tempo senza concerti per chiudere il nuovo disco.