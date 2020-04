di Matteo Rossini

Se pochi giorni fa Zucchero he emozionato il mondo esibendosi con “Canta la vita” sullo sfondo delle strade deserte di Roma, ora la palla è passata a una delle band più famose nella storia della musica.

I Rolling Stones hanno appena pubblicato “Living In A Ghost Town”, ovvero un brano che racconta perfettamente la situazione di questo periodo legata alla diffusione del COVID-19 (AGGIORNAMENTI - LA MAPPA - LO SPECIALE). Scopriamo insieme la canzone.

The Rolling Stones: il nuovo brano è “Living In A Ghost Town”

Giovedì 23 aprile Mick Jagger, Keith Richards, Ronnie Wood e Charlie Watts hanno annunciato l’uscita del nuovo brano tramite il profilo Instagram del gruppo che conta oltre due milioni e mezzo di follower.

Mick Jagger ha presentato il singolo con un breve video: “Ciao ragazzi, prima dell’inizio del lockdown ci trovavamo in studio per registrare nuovi inediti e c’era questa canzone che descrivava perfettamente cosa significhi vivere in una città fantasma”.

In seguito Keith Richards ha parlato della nascita della canzone: “Questa è una lunga storia. Abbiamo iniziato a lavorare a questa traccia più di un anno fa a Los Angeles perché avrebbe dovuto far parte del nuovo album in lavorazione ma vista la situazione, abbiamo deciso di terminare il brano in questo periodo, eccovi quindi ‘Living In a Ghost Town’. Abbiate cura di voi”.