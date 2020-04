È stato pubblicato “Live From Clear Channel Stripped 2008”, album live di Taylor Swift non approvato però dall’artista

Ancora problemi per Taylor Swift che ha informato i suoi fan della pubblicazione di un album dal vivo da lei non approvato. Si tratta di “Live From Clear Channel Stripped 2008” ed è stato pubblicato dalla precedente casa discografica dell’artista (la Big Machine Label Group). Taylor Swift ha informato i suoi fan tramite alcune storie su Instagram che la sua "ex etichetta avrebbe pubblicato un album delle mie esibizioni dal vivo". Il progetto è già apparso in tutti i servizi di streaming più importanti nonostante non sia stato approvato da Taylor Swift: "Sono sempre onesta con voi ragazzi su queste cose, quindi volevo solo dirvi che questa versione non è stata approvata da me", ha continuato Taylor Swift sui social. Poi ha attaccato la sua vecchia casa discografica specificando che probabilmente la loro scelta nasce da problemi economici da affrontare. "Secondo me ... solo un altro caso di avidità spudorata ai tempi di Coronavirus", ha concluso la star. "Così insipido, ma molto trasparente”. (CORONAVIRUS: GLI AGGIORNAMENTI - LO SPECIALE - I NUMERI ITALIANI: GRAFICHE).

La tracklist dell’album live

Un attacco diretto e senza mezzi termini da parte di Taylor Swift che per l’ennesima volta deve fronteggiare le scelte della sua precedente casa discografica. A quanto pare l’album era disponibile già su Youtube e la piattaforma Target, ora invece è stato pubblicato da tutti i fornitori di servizi digitali. L'album dal vivo, non approvato da Swift, è solo l'ultimo di una serie di problemi tra l’artista, la sua ex etichetta e il produttore Scooter Braun. Quest’ultimo ha acquistato già un intero catalogo di sei album della popstar. L’album “Live From Clear Channel Stripped 2008” è una registrazione di un live di 12 anni fa durante uno spettacolo radiofonico e prima che Taylor Swift diventasse una star internazionale. Il progetto è composto da otto canzoni. Ecco la tracklist:

Love Story Fearless Beautiful Eyes Untouchable Teardrops On My Guitar Picture To Burn Should’ve Said No Change

Taylor Swift e il 2019 da record

L’ultimo album ufficiale di Taylor Swift è “Lover”, uscito nell’estate del 2019. Il disco ha venduto più di tre milioni di copie in appena sette giorni e ha dominato le classifiche internazionali permettendo a Taylor Swift di essere l’artista ad aver venduto di più nel 2019. La popstar ha superato Ed Sheeran e Post Malone, entrambi sul podio. In quarta posizione c’è Billie Eilish, rivelazione degli ultimi dodici mesi, dietro invece gli intramontabili Queen. Nella top 10 anche Ariana Grande, Drake, Lady Gaga e i Beatles.