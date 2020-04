Prenderà il via alle ore 18 italiane di venerdì 24 aprile “Play On Fest”, la maratona di beneficenza per raccogliere fondi per la lotta contro il coronavirus (AGGIORNAMENTI - LO SPECIALE - LA MAPPA) organizzata da Warner Music. Per tre giorni (l’evento andrà avanti praticamente senza pause fino alla mattinata di lunedì 27 aprile) sarà possibile gustarsi i concerti integrali di decine di artisti della scuderia della casa discografica e contemporaneamente effettuare donazioni che saranno devolute al fondo di solidarietà anti Covid-19 dell’Organizzazione Mondiale della Sanità. Si potranno donare direttamente soldi oppure acquistare il merchandising ufficiale in vendita sul sito creato ad hoc per l’occasione www.playonfest.com. Sono già stati raccolti poco più di 2 milioni di dollari, ma l’obiettivo è arrivare almeno a 5: a quel punto Google ha già annunciato che donerà 2 dollari per ogni ulteriore dollaro raccolto.

Dove vedere i concerti

Tutti i concerti saranno trasmessi, uno dopo l’altro, dal canale Youtube di Songkick, partner dell’iniziativa. Saranno ben 78 i live che andranno in onda nella non-stop benefica, con concerti registrati sui più importanti palchi del mondo: dal Coachella alla Sydney Opera House, passando per il Lollapalooza, il Primavera Sound e Rock in Rio. Tra i concerti che saranno trasmessi, tutti in prima visione, ci sono anche delle autentiche chicche: il concerto dei Coldplay del 2017 a San Paolo, un Ed Sheeran in versione intima sul palco di Austin City Limits, una performance speciale fatta per l’iconica serie PBS nel 2017, David Guetta sul palco di Tomorrowland, il 20° compleanno dei Flaming Lips celebrato alla Sydney Opera House e molto altro ancora.

Il nostro Ghali in mezzo a Coldplay, Ed Sheeran e tanti altri

Il parterre che ha risposto presente alla chiamata della Warner è impressionante, rendendo ancora più rilevante la presenza di Ghali, unico rappresentante italiano all’interno della maratona. Il rapper milanese parteciperà con il video integrale del concerto al Mediolanum Forum di Milano del 29 ottobre 2018, una delle tappe più hot del suo “Dai palazzi ai palazzetti Tour”. Il concerto andrà in onda sabato 25 aprile alle ore 11.40 italiane. Di seguito l’elenco completo degli artisti dei quali sarà possibile rivivere i concerti per intero nel corso del weekend, mentre il programma completo (che sarà aperto da un’intro di LL Cool J) è disponibile sul sito www.playonfest.com: A Boogie With Da Hoodie, Alec Benjamin, Alt-J, Anderson Paak, Andra Day, Anitta, Anne-Marie, Arzona, Ava Max, Bazzi, Bebe Rexha, Ben Platt, Brandi Carlile, Bruno Mars, Burna Boy, Cardi B, Chanmina, Charli XCX, Charlie Puth, Clean Bandit, Coldplay, Coldrain, David Guetta, Death Cab For Cutie, Dvsn, Ed Sheeran, Fitz and the Tantrums, Galantis, Gary Clark Jr., Ghali, Green Day, Gucci Mane, Idk, Janelle Monae, Jess Glynne, JJ Lin, Kaleo, Kevin Gates, Korn, Lil Uzi Vert, Macklemore, Mahalia, Majid Jordan, Oliver Tree, Pablo Alboran, Panic! At The Disco, Paramore, Portugal The Man, Rico Nasty, Rita Ora, Robin Schultz, Roddy Ricch, Royal Blood, Rufus Du Sol, Sabrina Claudio, Sawette, Slipknot, Stereophonics, The Flaming Lips, The Head and the Heart, The War on Drugs, Tones and I, Twenty One Pilots, Wallows, Weezer, Wiz Khalifa ft. Nipsey Hussle’s Victory Lap (album release performance).