Nahaze fa suonare il Carillon - Acoustic Remix

Dopo il successo raccolto con il suo primo brano Carillon, con oltre 7 milioni di stream su Spotify e 4 milioni di visualizzazioni su YouTube, che ha visto la collaborazione di Achille Lauro e la produzione di Boss Doms, Nahaze rielabora il singolo in versione acustica. La voce di Nahaze si fonde tra i ritmi della chitarra e del basso, creando un’atmosfera profonda e introspettiva.



“Questo remix è come se fosse una canzone inedita per me. Sia nelle sonorità musicali che nell’utilizzo della voce, ho potuto esprimere un mio lato artistico molto profondo e intimo. E’ una carezza negata, un abbraccio rimandato - dichiara Nahaze - Un carillon acustico che vi cullerà verso la luce, anche attraverso il buio”.



Nahaze propone un nuovo arrangiamento del pezzo in cui riscrive interamente le barre dell’artista romano in lingua inglese, mostrando le sue capacità interpretative e la sua visione artistica unica. Una produzione intensa e intima che mette l’accento sulle sue doti cantautoriali. La composizione del brano è stata curata da Gregorio Calculli, Lorenzo D’Ercole e Marco Lanciotti. Carillon (Acoustic Remix) esce per Elektra Records/Warner Music, la storica etichetta americana, che affascinata dal talento e dal sound internazionale dell’artista, l’ha voluta come prima firma per il lancio di Elektra nel nostro paese sotto la direzione artistica dello stesso Achille Lauro.