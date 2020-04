L’8 maggio 2020 Universal Music Italia pubblica, a 15 anni dall’uscita, l’album Appunti Partigiani dei Modena City Ramblers. Numerosi gli artisti italiani ed internazionali ospiti di questo album: Francesco Guccini, Piero Pelù, Bandabardò, Moni Ovadia e Paolo Rossi, Billy Bragg e Goran Bregović. Appunti Partigiani è un omaggio ai caduti del nazi-fascismo, un canto immenso di Libertà, un disco di canzoni meravigliose.



Appunti Partigiani uscirà per la prima volta in un Doppio LP con audio rimasterizzato e in formato CD Digipack. L’album sarà reso disponibile il 24 aprile in digitale e l’8 maggio in cd e vinile. Ma non si ferma qui l'attività dei MCR: come ha detto Massimo Ghiacci il giorno del 25 aprile, non potendo come tradizione essere su un palco a celebrare la ricorrenza, "sabato faremo una diretta facebook alle ore 16 sulla nostra pagina ufficiale FaceBook con contributi registrati da casa di tantissimi artisti amici e nostri.