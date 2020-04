Bruce Springsteen, concerto da casa per beneficenza

Bruce Springsteen è stato il protagonista di “Jersey 4 Jersey”, maratona benefica online per raccogliere donazioni per il New Jersey Pandemic Relief Fund. Lo scopo è ovviamente dare il proprio contributo per la lotta al Coronavirus. (CORONAVIRUS: GLI AGGIORNAMENTI - LO SPECIALE - I NUMERI ITALIANI: GRAFICHE). Il Boss ha deciso così di sostenere la propria terra e si è esibito con la moglie Patti Scialfa in un live organizzato a casa sua. La coppia ha eseguito “Land Of Hope And Dreams”, canzone del 1999 scritta dopo la reunion della storia E Street Band. Il mini concerto è iniziato con le parole di Bruce Springsteen che ha dedicato la serata al personale medico impegnato ogni giorno in questa dura lotta e a tutti coloro che hanno perso persone care. Inoltre ha voluto dare il suo sostegno a coloro che stanno soffrendo per questa terribile pandemia.

“Land Of Hope and Dreams” e il contributo degli altri artisti

La scelta di eseguire “Land Of Hope And Dreams” non è casuale, infatti il tema della canzone è la forza e la resilienza dell’essere umano. La voce di Springsteen cerca di dare forza e coraggio in questi tempi di incertezza e il testo "Lascia alle spalle i tuoi dolori / Lascia che questo giorno sia l'ultimo / Domani ci sarà il sole / E tutta questa oscurità passerà" è stato perfetto per iniziare lo spettacolo con una nota di speranza. In tanti hanno ricordato che anche 19 anni fa Bruce Springsteen riuscì in questo intento quando scelse di cantare "My City of Ruins" per la maratona "A Tribute to Heroes" per le vittime dell’11 settembre. Dopo aver cantato il brano, la coppia ha deciso di lasciare spazio ai discorsi e alle esibizioni degli altri artisti che hanno partecipato alla maratona benefica. Tra questi anche Jon Stewart, Chris Rock, Stephen Colbert, Harley e Charlie Puth. Proprio quest’ultimo ha scelto di eseguire una cover di Bruce Springsteen, esibendosi al piano con “Growin’ Up”. Spazio anche a Jon Bon Jovi che ha suonato “Do What You Can”, una nuova canzone scritta proprio durante questi giorni di quarantena e poi ha sfoderato tutta la sua energia per una magistrale interpretazione di “Livin ‘on a Prayer”.