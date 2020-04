Barbra Streisand, le canzoni più famose

Un simbolo per molte donne, unica nel suo stile, Barbra Streisand durante la sua lunga carriera ha riscosso successi a livello mondiale. In occasione del suo compleanno, vogliamo festeggiarla con 5 sue canzoni , le più famose, che vi raccontiamo in questo articolo.

Nata a New York il 24 aprile 1942, Barbra Streisand è un’artista eclettica, unica nel suo stile e simbolo per molte cantanti non solo del suo Paese ma del mondo intero. Nella sua lunga carriera è stata cantante, attrice, regista e produttrice di vari film, riscuotendo successi a livello mondiale. Due premi Oscar, dieci Grammy Awards, cinque premi Emmy, undici Golden Globe, più tutta una serie di altri premi importanti.

È stata sposata con l’attore Elliot Gould da cui ha avuto il figlio Jason per poi sposarsi nuovamente nel 1998 con l’attore James Brolin.

Dotata di una bellissima voce, la Streisand si è affermata come la cantante americana che ha venduto più dischi al mondo, con i suoi 245 milioni di copie vendute a livello internazionale ed i 72,5 milioni di copie vendute negli Stati Uniti.

Barbra Streisand cominciò a cantare da piccolissima, contro il volere della sua famiglia. Per i suoi genitori Barbra non era dotata di una bellezza particolare e questo rappresentava un impedimento. Ma vinse una gara di talento alla Metro Goldwyn Maier e così decise di perfezionarsi prendendo lezioni di canto.

Nel 1960 per guadagnare i soldi per continuare a studiare canto, cominciò a cantare nei night club di New York. Nel 1962 arrivò il successo e il contratto con la Columbia Records, ma la Streisand non voleva solo cantare, ma anche recitare. Interpretò con grande successo a Broadway il musical Fanny Girls, da cui venne tratta la canzone People che entrò nella Top Ten dei dischi più venduti.

In un periodo meno felice, incise la canzone “Stoney end” e balzò a sorpresa nella Top Ten, riprendendosi in mano il successo.

Recitò, quindi, nei film Come eravamo e È nata una stella in cui è presente un altro brano di grande successo Evergreen. Da allora, ogni disco della Streisand fu un successo, come Guilty del 1980, Yentl, estrapolato dall’omonimo film vincitore del premio Golden Globe e tanti altri. La Streisand è stata l’unica donna a vincere questo premio. In occasione del suo compleanno, vogliamo festeggiarla ricordando le sue canzoni più famose:

- Woman in love

- Memory

- The way we were

- Don’t rain on my parade

- Somewhere

Woman in love

Dall'album Guilty del 1980, questa canzone è stata scritta da Barry e Robin Gibb dei Bee Gees.

Fu la Streisand a chiedere a Barry Gibb di scrivere un album per lei. Così nacque Guilty, di cui Woman in Love fu il primo singolo. Il brano diventò uno dei più grandi successi dell'artista statunitense, oltre che uno dei suoi lavori più rappresentativi.

Memory

Fu composta nel 1981 da Andrew Lloyd Webber su un testo di Trevor Nunn ispirato a Rapsodia in una notte di vento di T.S. Eliot per il musical Cats, uno tra i più grandi successi di tutti i tempi per longevità, spettatori e incassi. Il brano, uno dei più celebri brani di musical in assoluto, acquistò noterietà soprattutto per le incisioni di Elaine Paige e Barbra Streisand.

The way we were

The Way We Were è una canzone del 1973 interpretata da Barbra Streisand per la colonna sonora del film Come eravamo con protagonista Barbra Streisand e Robert Redford.

Il singolo fa parte dell’album The Way We Were, il quindicesimo album in studio di Barbra Streisand, pubblicato nel 1974 dalla Columbia Records. Il brano vinse il premio Oscar ed il Golden Globe per la migliore canzone, oltre ad ottenere la posizione numero otto della "lista delle migliori 100 canzoni tratte da film" stilata dalla AFI.

Don’t rain on my parade

Don't Rain on My Parade è una canzone di scena, scritta dagli statunitensi Bob Merrill e Jule Styne per il musical del 1964 Funny Girl. Il brano, presente nell'omonimo film del 1968, venne interpretato originariamente da Barbra Streisand che si esibì sulle note di Don't Rain on My Parade in diversi eventi dal vivo, tra cui il Barbra Streisand: The Concert Tour (1993-1994), il Timeless: Live in Concert Tour (1999-2000) e lo Streisand: The Tour (2006-2007).

Somewhere

Nel 1985, Barbra Streisand pubblica "Somewhere" come singolo del Grammy Award e vincitore del Broadway Album come migliore accompagnamento strumentale e vocale. Nel 2011, Jackie Evancho e David Foster duettano dal vivo sulle note di Somewhere utilizzando scene della versione di Streisand al Ringling Museum of Art.