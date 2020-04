Subsonica, il nuovo album è "Mentale Strumentale"

In questo tempo sospeso e stravolto dall’emergenza Coronavirus (AGGIORNAMENTI - LO SPECIALE - LA MAPPA), i Subsonica hanno trovato la dimensione adatta per far vedere la luce a un progetto rimasto chiuso in un cassetto per anni. La band torinese ha annunciato la pubblicazione a sorpresa di un album inedito, registrato nel 2004: “Mentale Strumentale” uscirà a mezzanotte di venerdì 24 aprile.

“Mentale Strumentale”: la tracklist del nuovo album dei Subsonica

I Subsonica stanno per pubblicare il loro nono album di inediti, un disco sperimentale, fatto di suggestioni e pezzi strumentali lontani dall’electro rock che caratterizza le sonorità della band torinese. “Mentale Strumentale” è stato registrato e completato nel 2004, al termine del tour di “Amorematico” e poco dopo la pubblicazione del live album “Controllo del livello di rombo”, ma a quei tempi la Mescal si rifiutò di pubblicare il materiale poiché lontano dall’ottica commerciale della forma canzone. «Per anni abbiamo pensato che prima o poi sarebbe arrivato il momento adatto per fare uscire quei brani, senza schiacciarli tra un album di canzoni, l’annuncio di un tour e un progetto solista. E la “sospensione temporale” che stiamo vivendo in queste settimane, strane e complicate, ci sembra una dimensione particolarmente adatta», queste le parole dei Subsonica per annunciare la pubblicazione. “Mentale Strumentale” è composto da 10 brani fuori dagli schemi, in cui la voce diventa irriconoscibile strumento d’atmosfera. Sempre riflettendo sull’attuale pandemia di Coronavirus che sta tenendo tutto il mondo dentro casa, i Subsonica scrivono: «È un momento di inevitabile riflessione, forse anche di immaginazione collettiva. Siamo improvvisamente tanti e tutti insieme a cercare di capire che mondo troveremo fuori dalla porta di casa quando torneremo ad uscire. Se ci sarà davvero un cambiamento, sarà dovuto esclusivamente alla capacità di slancio e all’esigenza di prospettive più aperte e coraggiose che ognuno di noi sarà in grado di coltivare. Ecco perché pensiamo di proporre oggi, a chi ci ha sempre seguito, il resoconto di questa avventurosa esperienza, diversa per forma e densità da tutte quelle per cui siamo stati conosciuti fino ad ora.» Ecco le tracce che compongono “Mentale Strumentale”, già anticipate negli scorsi giorni sui social della band con qualche secondo di riproduzione:

Decollo - Voce Off Cullati Dalla Tempesta Artide 3 A.M. A Nord Di Ogni Lontananza Detriti Nello Spazio A Di Addio Tempesta Solare Delitto Sulla Luna Strumentale Rientro In Atmosfera

“Microchip Temporale Club Tour” rinviato in autunno: le nuove date

Questa primavera i Subsonica sarebbero dovuti partire per il tour di “Microchip Tempolare”, speciale riedizione per festeggiare i 20 anni del loro celebre album “Microchip Emozionale”. La tournée nei club di tutta Italia è stata rinviata al prossimo autunno a causa dell’emergenza Coronavirus. I biglietti già acquistati restano validi per le nuove date, oppure è possibile rivendere i biglietti sulla piattaforma Fansale di Ticketone. Lo show in programma a Brescia è in via di riprogrammazione. Ecco il calendario aggiornato: