Dopo 25 anni Mondo Nuovo - A Misura d'Uomo è sempre più attuale, specialmente quando il sole è brillante ma non scalda perché siamo tutti prostrati dalla pandemia.

Bengi dei Ridillo così la commenta: "Mondo Nuovo (a misura d'uomo) - Web Jam Version - RIDILLO feat. Piotta #EarthDay2020 - Special guest: "Porcapizza" che suona strumenti ricavati da oggetti di rifiuto (racchetta da tennis che diventa chitarra, skateboard slide guitar). Grazie a tutti gli amici (e le amiche) che hanno partecipato ai video finali spediti dalle proprie case o sul posto di lavoro cantando il ritornello della canzone. Dopo 25 anni questa canzone è sempre più attuale, specialmente oggi che il sole è stato assai brillante. Condividi per un mondo migliore! #STAYATHOME#TogetherAtHome #lamusicacheunisce



Così la presenta Piotta: Nel 1999, quando io uscivo, i RIDILLO avevano già 3 album all'attivo, che spaziavano dal soul al funk, italiano 100%. Poi ci siamo conosciuti ai tempi della Best Sound, complice la presenza degli Articolo 31, quando li produceva entrambi il mitico Franco Godi. Poi una chat qui, poi un live là, il fratellone Daniele Bengi Benati mi ha coinvolto in questa soprannaturale web jam 2.0. Ai tempi del Carogna virus di più non si poteva fare, in attesa del Mondo nuovo (pensate che il loro pezzo è del '96, ma attualissimo!) che verrà, in mash up con la mia vecchia e cara A misura d'uomo (2004). Buon ascolto, che è tutta roba genuina fatta in casa come la piadina di nonna Pina (o forse erano la tagliatelle?) in occasione dell' #EarthDay2020.



IL VIDEO (montato da Manuel Benati)