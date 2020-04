Lady Gaga, svelata la tracklist del nuovo album "Chromatica"

Dopo le anticipazioni/indiscrezioni di ieri pomeriggio, la stessa Lady Gaga ha condiviso la tracklist ufficiale del suo nuovo album “Chromatica”. L’annuncio è arrivato tramite i social della cantante: il disco conterrà sedici tracce e diverse collaborazioni. Tra i featuring compaiono i nomi di Ariana Grande, Elton John e Blackpink.

“Chromatica”, la tracklist del nuovo album di Lady Gaga

“Chromatica”, il nuovo album di Lady Gaga, avrebbe dovuto uscire sul mercato il 10 aprile 2020, ma l’emergenza Coronavirus (AGGIORNAMENTI - LO SPECIALE - LA MAPPA) ha fatto ricredere la popstar, che ha preferito rinviare la data di pubblicazione a tempi più sereni: «È un momento frenetico e spaventoso per tutti noi, e anche se credo che l’arte sia tra le cose più potenti che abbiamo per offrire gioia e cura gli uni agli altri in tempi come questo, non mi sembra giusto pubblicare l’album con tutto quello che sta succedendo durante questa pandemia globale. Invece, preferisco che passiamo il tempo cercando di trovare delle soluzioni». Nell’attesa di poter ascoltare “Chromatica”, Gaga ha finalmente svelato la tracklist ufficiale del disco, confermando alcuni rumors che circolavano da settimane circa i featuring. Il sesto album in studio della camaleontica artista è composto da 16 brani e tra le collaborazioni spiccano i nomi di Ariana Grande per “Rain On Me”, Sir Elton John nel brano “Sine From Above” e delle sudcoreane Blackpink per “Sour Candy”.

Sulla collaborazione con Ariana Grande, in particolare, Lady Gaga aveva lasciato qualche indizio durante un’intervista rilasciata a Paper Magazine: Mother Monster ha dichiarato di aver collaborato con una collega popstar che, come lei, ha attraversato momenti difficili e traumatici durante la propria carriera. “Rain On Me” è stata definita dalla cantante come una “celebrazione di tutte le lacrime”: «Mi sono seduta con lei e abbiamo parlato delle nostre vite. Si tratta di due donne che hanno una conversazione su come andare avanti ed essere grate di quello che si sta facendo».

Qualche ora prima dell’annuncio ufficiale di Lady Gaga, la tracklist di “Chromatica” è stata svelata per errore sul sito di Target, la catena americana di supermercati in cui sarà possibile acquistare un’edizione speciale del nuovo album con tre bonus track esclusive. Attualmente dal disco è stato estratto il primo singolo “Stupid Love”. Ecco tutte le canzoni contenute in “Chromatica”:

Chromatica I Alice Stupid Love Rain On Me (feat. Ariana Grande) Free Woman Fun Tonight Chromatica II 911 Plastic Doll Sour Candy (feat. Blackpink) Enigma Replay Chromatica III Sine From Above (feat. Elton John) 1000 Doves Babylon

Special edition - bonus tracks:

Love Me Right 1000 Doves (piano demo) Stupid Love (Vitaclub Warehouse mix)

Lady Gaga e il “One World: Together At Home”

Lady Gaga è stata la promotrice del grande concerto–evento virtuale “One World: Together At Home”, realizzato con Global Citizen e l’Organizzazione Mondiale della Sanità. L’iniziativa ha coinvolto tantissimi celebri artisti, da Paul McCartney a Billie Eilish, che con le loro performance hanno voluto sostenere e celebrare gli operatori sanitari e tutti coloro coinvolti in prima linea nella lotta contro il Coronavirus. La maratona musicale di “One World: Together At Home” è stata caricata integralmente sul canale YouTube di Global Citizen, mentre sulle piattaforme digitali di streaming è già disponibile l’album compilation composto da ben 79 brani.