Tutti i viaggi in bicicletta di Jovanotti

Jovanotti è salito in sella alla sua bici per affrontare un viaggio di circa 4.000 km . Natura incontaminata, musica, voglia di scoprire e tante emozioni sono i protagonisti dell’avventura della voce di “Viva la libertà”.

di Matteo Rossini

“Non voglio cambiare pianeta” è il titolo del docu-trip con protagonista uno dei volti più popolari e amati della musica italiana. La voce di “Mi fido di te” ha deciso di raccontare il suo viaggio di oltre 4.000 km in sedici puntate di circa quindici minuti l’una, disponibili su Rai Play dal 24 aprile. Jovanotti: un viaggio da 4.000 km Una bicicletta, una tenda, una go-pro e tanta voglia di scoprire il mondo. Jovanotti è salito in sella per un viaggio in solitaria risalendo la costa del Cile fino al deserto di Atacama per toccare le Ande e l’Argentina fino a Buenos Aires. Musica, paesaggi da togliere il fiato, natura incontaminata e bellezze da scoprire sono gli ingredienti principali del viaggio che il cantante ha svolto nei primi mesi del 2020.

Jovanotti: “Ho fatto un viaggio per prepararmi al futuro”

Pochi giorni fa Jovanotti ha presentato il progetto sul suo profilo Instagram: “Tra gennaio e febbraio scorsi ho fatto un viaggio in bicicletta nell’altra parte del mondo. Sono tornato e il mondo era diventato un altro mondo. Ho fatto un viaggio per cercare un po’ di isolamento nella natura. Sono tornato e mi sono trovato dentro ad un altro isolamento, questa volta obbligato dalla natura stessa”.

In seguito l’artista ha aggiunto: “Ho fatto un viaggio per prepararmi al futuro, e sono tornato impreparato a questo presente, ma ripensando a quei 4000 km a pedali mi rendo conto che neanche uno di quei km è andato perduto, perché mai come oggi è chiaro a tutti che la nostra vita è un grande viaggio pericoloso nell’ignoto, anche stando chiusi in casa”.

Jovanotti: “Per tutti quelli che hanno voglia di qualcosa di diverso e di nuovo”

L’artista ha poi pubblicato un altro post sul suo profilo Instagram che vanta oltre 1.800.000 follower, questo un estratto: aggiunto: “Sono 4000 km in bici attraverso deserti, pampas, città, villaggi, tratti di costa oceanica, raccontati come se vi portassi con me. Non è solo per appassionati di viaggi e di bici, penso che sia per tutti quelli che hanno voglia di qualcosa di diverso e di nuovo, anche in prospettiva di un tempo futuro in cui dovremo avere audacia tenacia immaginazione e coraggio più di quanto ne abbiamo avuto fino ad oggi”.

Il viaggio vedrà il cantante in una veste inedita in cui sudore, voglia di scoprire e ricerca della bellezza saranno i protagonisti assoluti.