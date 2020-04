A quattro anni dalla sua scomparsa, i Grammy Awards 2020 hanno ospitato un lungo tributo a Prince. Tra gli artisti anche Coldplay e Foo Fighters

Registrato lo scorso 28 gennaio, il tributo a Prince organizzato durante l’ultima edizione dei Grammy Awards è stato pubblicato il 21 aprile, a quattro anni di distanza dalla morte del genio di Minneapolis. Una lunga carrellata di artisti hanno voluto omaggiare il grande artista esibendosi sul palco dei Grammy Awards 2020. L’emittente CBS ha scelto proprio il 21 aprile per trasmettere l’evento, un modo per ricordare la sua scomparsa. Tra coloro che hanno partecipato ci sono stati Foo Fighters, John Legend, Beck, Chris Martin dei Coldplay, St. Vincent, Earth Wind & Fire e Mavi Staples. Il tributo “Let’s Go Crazy: The Grammy Salute To Prince” “Let’s Go Crazy: The Grammy Salute To Prince” è il nome dell’evento organizzato per celebrare Prince e che ha visto la collaborazione come direttore artistico di Sheila E., storica spalla del cantautore. Una lunga setlist dove gli artisti hanno eseguito sul palco alcune tra le canzoni più famose della carriera di Prince. Grande riscontro per l’esibizione dei Foo Fighters che hanno eseguito “Pop Life” e “Darling Nikki”. Applausi e grande commozione per “Nothing Compares 2 U” portata sul palco da John Legend, scritta da Prince e portata al successo da Sinead O’Connor. Ecco l’intera scaletta dell’evento: Gary Clark Jr and H.E.R.- Let’s Go Crazy John Legend – Nothing Compares 2 U Juanes – 1999 Common – Sign o’ the Times Foo Fighters – Pop Life Foo Fighters – Darling Nikki H.E.R. – The Beautiful Ones Miguel – I Would Die 4 U Gary Clark Jr – The Cross Beck – Raspberry Beret Morris Day and the Time – The Bird Morris Day and the Time – Cool Morris Day and the Time: Jungle Love Earth Wind & Fire – Adore St. Vincent – Controversy Susanna Hoffs and Chris Martin – Manic Monday The Revolution – Mountains Princess – Delirious Sheila E. And the Revolution – America Shiela E. and the Revolution: The Glamorous Life Mavis Staples and The Revolution – Purple Rain

La carriera di Prince

Considerato tra gli artisti, cantanti e chitarristi migliori di sempre, Prince è comparso il 21 aprile 2016 per overdose accidentale di antidolorifico. Un genio della musica in grado di conquistare la vetta delle classifiche di album, singoli e film con “Purple Rain”. Per la stessa pellicola ha anche ottenuto l'Oscar per la migliore colonna sonora. Considerato tra i pionieri della vendita on-line su Internet, ha pubblicato 52 album di cui 37 in studio in 41 anni di carriera. Dal 1993 al 2000, ha usato il nome d'arte informalmente, l'acronimo Tafkap in esteso The Artist Formerly Known as Prince e poi semplicemente The Artist. Dopo questa parentesi è tornato ad utilizzare il nome Prince.