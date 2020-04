Jon Bon Jovi, sorpresa ad una classe in videochat

Jon Bon Jovi appare in una lezione online di una classe della scuola elementare e canta con gli alunni

Splendida sorpresa da parte di Jon Bon Jovi ad una classe della scuola elementare Marsh Pointe in Florida. Il cantautore è apparso durante una lezione online sorprendendo tutti i partecipanti e i loro genitori. Una sorta di ringraziamento da parte di Jon Bon Jovi che era stato contattato dal maestro Michael Bonick, suo grande fan. Tutto nasce dalla condivisione dei pensieri degli alunni su ciò che stanno vivendo. L’insegnante ha inviato tutto all’autore di “Livin’ On a Prayer” che ha deciso così di partecipare a suo modo ad una lezione. L’artista è intervenuto spiegando agli alunni come a volte i pensieri si tramutano in canzoni: “Se riesci a scrivere sulla carta i tuoi sentimenti a volte possono trasformarsi in canzoni, e a volte in storie. Non saprai mai dove potranno condurti”. Genitori e alunni hanno partecipato alla videolezione che ha visto Jon Bon Jovi protagonista, abile a mettere in musica i pensieri dei bambini. Le parole degli alunni sono diventate così una canzone che ha entusiasmato tutti i partecipanti.

Tour cancellato per far ottenere subito i rimborsi

Proprio in queste ore è stato annullato il tour estivo dei Bon Jovi con Bryan Adams. I concerti sono stati cancellati e non posticipati perché l’obiettivo è quello di aiutare i fan a recuperare i rimborsi in un momento così complicato. Il tour era composto da 18 concerti e sarebbe iniziato il 10 giugno per concludersi poi con due serate al Madison Square Garden di New York il 27 e 28 luglio. In una nota pubblicata sui social, Jon Bon Jovi ha scritto: “Dati questi tempi difficili, abbiamo preso la decisione di annullare del tutto il tour. Ciò consentirà ai possessori dei biglietti di ottenere i rimborsi per pagare le bollette o acquistare generi alimentari. Questi sono tempi difficili. Sei sempre stato lì per noi e noi saremo sempre lì per te. Non vediamo l'ora di rivedere tutti in tour quando potremo stare insieme in sicurezza. Continueremo a pubblicare notizie e aggiornamenti sui tour di Bon Jovi nelle settimane e nei mesi a venire". Per ora confermata invece l’uscita del nuovo album “Bon Jovi 2020” e che è stato anticipato dai singoli “Unbroken” e “Limitless”.

La preoccupazione di Jon Bon Jovi

La cancellazione del tour però lascia l’amaro in bocca ai fan del cantante anche perché lo stesso Bon Jovi ha ammesso che non potrebbero più esserci concerti: "Questa potrebbe essere la fine del tour", ha dichiarato in un talk show americano perché probabilmente sarà difficile organizzare nei prossimi anni grandi eventi. L’artista è consapevole dell’impatto del Coronavirus (GLI AGGIORNAMENTI - LO SPECIALE - I NUMERI ITALIANI: GRAFICHE), dato che uno dei membri della band è stato colpito dal virus. Cinque settimane fa il tastierista David Bryan aveva annunciato di essere positvo e solo pochi giorni fa è risultato finalmente negativo ai test.