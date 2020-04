Il nuovo video di Achille Lauro accompagnerà il brano 16 marzo ed è stato realizzato "in casa con la partecipazione di un team di professionisti e dell'attrice Benedetta Porcaroli", come ha raccontato l'artista ospite di SkyTg24. Achille Lauro ha spiegato che il video si rifa a un immaginario degli anni Novanta decandente e nostalgico che sottolinea l'intimità delle parole che accompagna. Il brano è stato scritto proprio il 16 marzo e arrangiato e composto in isolamento. Achille Lauro sottolinea "la voglia di ripartenza e di volere tornare su un palco ma invito anche alla prudenza e a sostenere questa grande macchina che è lo spettacolo perché sono tante le persone che ci lavorano". Sui concerti ai Drive In non si sbilancia mentre è deciso sul sostegno che va dato ai medici e a chi è in prima linea "e poi quando ripartiremo ricordiamoci che bisogna tare vicini chi ha subito danni economici".



