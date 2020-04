Le superstar della musica mondiale continuano a organizzare eventi e iniziative di beneficenza per raccogliere fondi nel pieno dell’emergenza coronavirus (AGGIORNAMENTI - LO SPECIALE - LA MAPPA). BBC Radio 1 ha coinvolto una schiera di big della musica britannica e non solo per realizzare una cover di “Times Like These” dei Foo Fighters: obiettivo raccogliere fondi da devolvere in beneficenza a diverse associazioni impegnate in prima linea contro il Covid-19. Sono ben 23 gli artisti ad aver risposto presente, tra i quali spiccano i nomi di Dua Lipa, Chris Martin, Ellie Goulding, Rita Ora, Sean Paul, Biffy Clyro e Bastille. Ma ci saranno anche AJ Tracey, Anne-Marie, Celeste, Dermot Kennedy, Grace Carter, Hailee Steinfeld, Jess Glynne, Mabel, Paloma Faith, Rag’n’Bone Man, Royal Blood, Sam Fender, Sigrid, Yungblud e Zara Larsson. Tutti loro hanno registrato da casa una loro versione del brano, che è poi stata assemblata dal produttore Fraser T Smith. Il video sarà lanciato in premiere giovedì 23 aprile all’interno dello show di beneficenza ideato appositamente dalla BBC.

Le voci

Grande voglia di dare il proprio contributo da parte di tutti i big coinvolti nell’operazione, a partire da Dua Lipa. «Sono così orgogliosa che tutti quanti siamo riusciti a metterci insieme per incidere questa canzone», mentre la Goulding ha parlato dell’importante «ruolo che ognuno di noi deve giocare nel dare speranza, coraggio e forza agli altri». Smith ha aggiunto che la sua idea era quella di «creare una versione casalinga usando telefoni, pentole, padelle e chitarre acustiche che avrebbero onorato la brillantezza e l’onestà di artisti e canzone più che l’inganno di una costosa sessione in studio. Abbiamo cercato di creare questo singolo in un modo artisticamente del tutto diverso, vicino alla situazione attuale. Il testo, in particolare, è in sintonia con tutti noi in questo periodo così stimolante».

Il testo di “Times Like These”

Per capire perché sia stata scelta “Times Like These”, uno dei maggiori successi dei Foo Fighters, basta leggere il testo della canzone, uscita a fine 2002 all’interno dell’album “One by One” ma lanciata come singolo il 14 gennaio 2003. Eccolo:

