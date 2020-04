Achille Lauro, fuori il video di "16 marzo"

“16 marzo ” è la nuova emozionante ballad di Achille Lauro . Il cantante ha scritto una meravigliosa lettera dal testo profondo e importante, scopriamo insieme il video ufficiale, che ha già superato 800.000 visualizzazioni su YouTube.

di Matteo Rossini

Achille Lauro continua inarrestabile la sua corsa sulla scena discografica italiana. Il cantante ha appena pubblicato il nuovo singolo “16 marzo” che ha subito fatto centro nel cuore del pubblico. La voce di “1990” ha deciso di allontanarsi dai ritmi travolgenti degli ultimi singoli per regalare una ballad profonda, delicata e tagliente. Scopriamo insieme il video ufficiale del brano. Achille Lauro: il successo Negli ultimi dodici mesi Achille Lauro (qui le foto del collega e amico Boss Doms) è stato il grande mattatore della discografia del Bel paese. Dopo una carriera fatta di sperimentazioni e poliedricità, nel 2019 il palco del Teatro Ariston consacra il suo talento grazie al brano “Rolls Royce” che diventa uno dei tormentoni più popolari dello scorso anno. Il singolo scala immediatamente le classifiche italiane conquistando un disco di platino per aver venduto più di 50.000 copie, parallelamente l’album “1969” supera 25.000 copie. Nei mesi successivi l’artista continua ad ammaliare il pubblico con “C'est la vie”, 1969” e “Delinquente”. Pochi giorni fa il cantante ha festeggiato il primo compleanno del disco pubblicando un post sul suo profilo Instagram che conta oltre 1.300.000 follower.

Achille Lauro: “Ho scritto una lettera ad una ragazza”

Nelle scorse settimane il cantante ha annunciato l’uscita del nuovo brano ”16 marzo” raccontando anche il processo creativo, queste le sue parole: "Questa notte ho scritto una lettera ad una ragazza. L’ho chiamata come il giorno in cui gliel’ho dedicata. Come il mese dei nuovi amori. Quel mese in cui ogni donna torna da chi non la starà cercando più. Come me. 16 marzo”.

Achille Lauro: il video ufficiale di “16 marzo”

Giovedì 16 aprile Achille Lauro ha pubblicato il video ufficiale della canzone facendo il pieno di consensi, infatti al momento il filmato conta oltre 830.000 visualizzazioni su YouTube.

Protagonisti il cantante e la giovanissima Benedetta Porcaroli, una delle stelle più scintillanti della settima arte che negli ultimi anni ha preso parte a importanti produzioni televisive e cinematografiche. Scopriamo insieme il video del singolo!