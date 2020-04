Harry Styles: 5 curiosità sulla popstar

Harry Styles , classe 1993 , è uno degli artisti più amati e apprezzati del momento. Scopriamo insieme cinque curiosità sulla popstar inglese che ha debutto come solista con il singolo “Sign Of The Times ”.

di Matteo Rossini

Harry Styles è uno degli artisti più amati dal pubblico di tutto il mondo. Dal successo con Niall Horan, Liam Payne, Louis Tomlinson e Zayn Malik all’affermazione come solista. Scopriamo insieme cinque curiosità sulla voce di “Sign Of The Times”. Harry Styles: la carriera Harry Styles, classe 1994, nasce a Redditch, città di circa 80.000 abitanti. L’esplosione mediatica del cantante arriva con la partecipazione a X Factor UK dove conquista la medaglia di bronzo dietro Matt Cardle e Rebecca Ferguson. Nel corso degli anni l'artista ha dato prova di grande talento e poliedricità andando incontro a un’evoluzione musicale che ha raccolto apprezzamenti da parte del pubblico e della critica. Vediamo insieme cinque curiosità.

1) Il debutto sul grande schermo

Nel 2017 il cantante fa il suo atteso debutto sul grande schermo all’interno di “Dunkirk” di Christopher Nolan. La pellicola si rivela un successo incassando oltre mezzo miliardo di dollari al botteghino internazionale e ben otto candidature agli Academy Awards trionfando come “Miglior Montaggio”, “Miglior Montaggio Sonoro” e “Miglior Sonoro”.

2) “Sign Of The Times”: certificazioni in tutto il mondo

Il suo singolo di debutto ha riscosso immediatamente grandi consensi conquistando importanti e prestigiosi riconoscimenti, tra i quali tre dischi di platino negli Stati Uniti d’America per aver venduto più di tre milioni di copie, due dischi di platino in Italia, tre dischi di platino in Canada e ben quattro dischi di platino in Australia.

3) Da Elvis Presley a Shania Twain: le influenze

Nel corso delle interviste Harry Styles ha più volte parlato degli artisti che hanno influenzato maggiormente il suo percorso creativo, tra i nomi citati Shania Twain, Elvis Presley, The Beatles, David Bowie e Freddie Mercury.

4) Il successo del secondo album

Dopo gli ottimi risultati ottenuti con il disco omonimo, i fan del cantante hanno atteso con trepidazione il nuovo progetto discografico, vista l’importanza del secondo album di un artista. “Fine Line” ha conquistato subito le chart grazie anche ai singoli estratti che hanno fatto centro, tra questi “Adore You” e “Lights Up”.

5) One Direction: reunion in vista?

Nel corso degli anni i fan della boy band (qui potete trovare le loro foto) hanno più volte sperato in un ritorno ufficiale del gruppo, ora stando a quanto riportato da Liam Payne, i ragazzi sembrerebbero decisi a realizzare un progetto insieme.