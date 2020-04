Nate dalla metà degli anni ottanta grazie al successo dei New Kids on the Block negli Stati Uniti, il fenomeno delle boyband si è affermato soprattutto negli anni Novanta. Formazioni musicali da almeno tre membri, sono gruppi formati da giovani ragazzi spesso riuniti grazie ad operazioni discografiche costruire a tavolino. Ritmi accattivanti, presenza scenica e grandi produzioni sono l’essenza delle boyband che negli anni Novanta hanno dominato le classifiche di vendita. Tra i primi gruppi vanno ricordati oltre ai già citati New Kids on the Block (e i portoricani Menudo nati addirittura a fine anni Settanta e punto di partenza di Ricky Martin), anche i Boyz II Men che negli Stati Uniti hanno collezionato hit come "End of the road" e "One sweet day" con Mariah Carey. Il fenomeno si è poi diffuso in tutto il mondo e anche l’Europa è riuscita a sfornare autentici fenomeni discografici. Ecco le boyband più famose degli anni 90:

Take That

I Take That sono Gary Barlow, Robbie Williams, Howard Donald, Mark Owen e Jason Orange. Nati nel 1990 sono tra le boyband di maggior successo della storia della musica. Risposta anglosassone ai New Kids on the Block e poi ai Backstreet Boys, Dopo aver raggiunto il successo con “Everything Changes”, il terzo disco è quello dei record trascinato dalla hit “Back for Good”, tra i brani più apprezzati degli anni Novanta. Nel 1996 i Take That si sciolgono dopo l’addio di Robbie Williams che intraprende una fortunata carriera da solista e così anche gli altri membri si dedicano ai propri progetti. Nel 2005 i quattro elementi tornano ad incidere musica e nel 2010 rientra anche Robbie Williams per il disco “Progress”. Dopo il secondo addio di Robbie Williams, nel 2014 anche Jason Orange lascia il gruppo. Nello stesso anno arriva “III”, settimo album dei Take That (qui la reunion in streaming di Robbie Williams e Gary Barlow).

Backstreet Boys

Nati nel 1993 i Backstreet Boys sono Nick Carter, Howie Dorough, Brian Littrell, AJ McLean e Kevin Richardson. Tra il 1996 e il 1997 hanno conquistato le classifiche prima di Europa e Canada e poi di Stati Uniti e resto del mondo. La consacrazione è arrivata nel 1999 e nel 2000 grazie al singolo “I Want It That Way” (cantata a distanza durante la quarantena). In tutto sono nove gli album in studio pubblicati con una breve parentesi di pausa dove i singoli membri si sono dedicati alle loro carriere da solisti. Sono stati eletti la boyband più iconica di tutti i tempi e hanno ottenuto otto nomination ai Grammy Awards. In tutto i Backstreet Boys hanno venduto oltre 130 milioni di dischi.

NSYNC

Attivi dal 1995 al 2002 gli NSYNC hanno lanciato la carriera di Justin Timberlake. Leader e frontman del gruppo, era affiancato da Lance Bass, JC Chasez, Joey Fatone e Chris Kirkpatrick. Hanno venduto in tutto oltre 70 milioni di dischi. Il nome è l’acronimo delle ultime lettere dei nomi dei cinque membri del gruppo. La band debuttò prima in Europa poi negli Stati Uniti dove con “No Strings Attached” del 2000 conquistarono le classifiche grazie alla hit “Bye Bye Bye”. Nel 2018 hanno ricevuto la stella sulla Hollywood Walf of Fame.

5ive

I 5ive sono una boyband inglese nata nel 1997 dallo stesso management delle Spice Girls. Raggiungono immediatamente il successo in Europa grazie alle canzoni “If Ya Gettin' Down”, “We Will Rock You” e “Keep On Movin'”. Dopo soli quattro anni di attività, Scott, Richard, Jason, Richard e Sean annunciarono lo scioglimento della band. In tutto sono 20 i milioni di dischi venduti per una boyband tra le più famose in Europa.

Boyzone

Attivi dal 1993 al 2000, i Boyzone hanno raggiunto il successo in particolare in Europa e Asia. Nati da una lunga serie di audizioni per creare una nuova band sulla scia dei Take That, i Boyzone erano formati da Ronan Keating, Mikey Graham, Keith Duffy, Shane Lynch e Stephen Gately, deceduto nel 2009. Sette gli album in studio, quattro dei quali arrivati dopo la reunion avvenuta nel 2007. Il disco più venduto del gruppo è “By Request”, greatest hits contenente tra gli altri i singoli “Picture of You” e “All That I Need”. Nel 1999 Ronan Keating debutta da solista con la fortunata “When You Say Nothing At All”.