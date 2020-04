Da lunedì 20 aprile è disponibile su Sky PrimaFila Premiere “7 ore per farti innamorare”, primo film da regista di Giampaolo Morelli (leggi l’intervista). Commedia divertente e romantica, la pellicola fa parte della campagna #iorestoacasa che ha permesso di rendere disponibile il film (la sua uscita nelle sale era prevista per il 26 marzo) direttamente su Sky Primafila Premiere. Il cast di “7 ore per farti innamorare” è composto dallo stesso Giampaolo Morelli, Serena Rossi, Diana Del Bufalo, Massimiliano Gallo e lo youtuber membro dei The Jackal Fabio Balsamo. Il film racconta la storia di Giulio, giornalista di economia, che non considera strategie in tema d’amore. Quando, a un passo dalle nozze, la fidanzata Giorgia lo lascia per il suo capo Alfonso, Giulio perde ogni certezza e va a lezione da Valeria (interpretata da Serena Rossi), maestra dell’arte della seduzione, convinta che le relazioni fra le persone siano mosse da semplici stimoli biologici. Alla fine uno dei due dovrà cambiare idea. Ad accompagnare il film “7 ore per farti innamorare” c’è “Abbracciame”, canzone di Andrea Sannino.

Il testo di “Abbracciame”

Pubblicata nel 2015, “Abbracciame” è diventata in poco tempo un grande classico della canzone napoletana contemporanea. Scritta da Andrea Sannino e Mauro Spenillo, fa parte del primo album dell’artista e pian piano ha conquistato tutta Italia. Cantata da artisti, calciatori del Napoli (in particolare Dries Mertens) e tra i brani più apprezzati durante i flashmob per la quarantena, il video “Abbracciame” conta oltre 36 milioni di visualizzazioni. Ecco il testo della canzone:

Finalmente stasera sto 'ccà nzieme a te

E nisciune po' sentere

So' nù poco scurnuse e 'sti ccose tu ossaje

Nun sò buono a le 'ffa'

Chi nun tene curaggio 'int à vita

Nù suonne ò po' sulo perdere

E pirciò si stai 'ccà l'e capite

Ca o' suonne mio si tu

Me song nammurate e te

So' pazzo 'e te, so' pazzo 'e te

Stai redenno e te fai 'cchiù vicino

Me vase primmo tu

E allora sì, abbracciame cchiù forte

Pecchè po' chi se ne fotte

Si tutto 'o tiempo ca è passato è tiempo perzo

O si dimane nun esiste niente cchiù

Abbraccieme stanotte, nun me voglio arricurdà

E tutte 'e vote ca t'aggie sunnate

Ca me scetave ma nun stive 'ccà

Quante cose se pensano a vote primm' 'e putè di

Te voglio bene

Ce fa' quasi paura a'penza ca te può 'nnammura

Accussi dint' a' n'attimo

Comm è bell a'cantà na canzone pe' tte

Mentre 'e mane se cercano

E si sbaglio 'e parole nun succede niente

Te guarde, e e'torno a 'nventà

Me songo nammurate e te

So' pazzo 'e te, so' pazzo 'e te

Stai rerenno e te fai 'cchiù vicino

Me vase primmo tu

E allora sì, abbracciame cchiù forte

Pecchè po' chi se ne fotte

Si tutto 'o tiempo ca è passato è tiempo perzo

O si dimane nun esiste niente cchiù

Abbraccieme stanotte

Nun me voglio arricurdà

E tutte 'e vote ca t'aggie sunnate

Ca me scetave ma nun stive 'ccà

Abbracciame stanotte

Nun me voglio arricurdà

E tutte 'e vote ca me so sbagliate

Quanne parlavo dà felicità.