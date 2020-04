di Fabrizio Basso

(@BassoFabrizio)



A pochi giorni dall’uscita di Trolls World Tour (che potete vedere su Sky PrimaFila Premiere) i doppiatori italiani hanno incontrato i fan sulla pagina IG di Universal Pictures Italia, introdotti da Sonia Serafini. La prima ad apparire è Elodie che nel film doppia la malvagia regina Barb, l’anima rock del film, con cui la cantante condivide la tenacia. Personaggio e doppiatore si fondono, le chiedono cosa farebbe la Regina Barb durante la quarantena ed Elodie dando anima al personaggio risponde che probabilmente avrebbe organizzato un concerto tenendo sveglio tutto il vicinato. Poi le domando sono dirette a lei come voce e anima di Barb, lche ci racconta le difficoltà di questa nuova esperienza da cui però è riuscita ad apprendere tanto.

Elodie saluta e arriva Stash il quale compare in video mostrando i gadget dei film in un simpatico siparietto. Il suo personaggio è Branch che rappresenta il mondo Pop ed è doppiato in Inglese da Justin Timberlake con cui il nostro Stash ha avuto il piacere di incontrarsi a Los Angeles. Immediato è il racconto di quella giornata in cui emerge la stima per Justin ma l’esperienza in USA è condita anche da una visita agli Universal Studios Hollywood accompagnato dalla sua band. Ma lo scambio di battute prosegue fino a giungere alla sua esperienza come doppiatore, in cui Stash dimostra di essersi cimentato con dedizione raccontando di avere continuato a seguire i lavori anche una volta finito il proprio turno di doppiaggio.



Sonia saluta calorosamente Stash e in video appare Sergio Sylvestre accompagnato da tanti cuori gialli. Il suo personaggio è Mini Diamante che nel film rappresenta l’Hip-Hop. Anche Sergio ci racconta di un’esperienza divertente e del filo che lo lega al suo personaggio, con cui sente di aver creato un certo feeling. La diversità che caratterizza i vari mondi del film fa tornare alla mente del cantante la diversità di mondi da cui lui proviene, i Caraibi e l’America Latina, due modi diversi anche di vivere la musica da cui ne nasce fuori un’altro, il suo, il mondo Hip-Hop condiviso con Mini Diamante.

Il tempo scorre veloce e Sergio cede il posto a Francesca Michelin, che è la voce dell'epica Regina Poppy. L’esperienza è quasi un sogno per Francesca da sempre desiderosa di partecipare a doppiaggio. Con il Troll sviluppa un rapporto stretto e arriva a identificarsi con Poppy e con la sua voglia di unificare le diversità, come il suo personaggio anche lei è animata da uno spirito avventuriero, è questo che la ha portata sul palco dell’Ariston a interpretare Il mio canto libero di Lucio Battisti. La fantasia e la realtà si incontrano ancora una volta e ci si chiede come Poppy avrebbe vissuto la quarantena e la si immagina a cantare e curare il giardino.

Dall’eroina del film si passa alla regina, Queen Essence, doppiata da Anna Pettinelli, la quale ci parla della canzone finale come di una canzone in grado restituire un’immagine di unità e di un domani migliore. Interessante come la doppiatrice di Queen Essence si inserisca nel mondo musicale della sua antitesi, il mondo Rock di regina Barb. Tra risate e battute scambiate tra Anna e Sonia, da un terrazzo di Roma a una camera di Londra si conlcude la allegra e musicale parentesi di Trolls World Tour che ha dato un colore speciale a un altro dei tanti pomeriggi di questa quarantena.