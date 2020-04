Sam Smith e Demi Lovato, il nuovo singolo è I'm Ready

@Getty Images

La voce avvolgente di Sam Smith si unisce alla grinta di Demi Lovato dando vita a un risultato esplosivo. “I’m Ready ” è il duetto delle due popstar che si preparano a scalare le classifiche di tutto il mondo. Scopriamolo insieme.

di Matteo Rossini

Da un lato uno dei timbri più avvolgenti della musica britannica, dall’altro una delle popstar più rivoluzionarie della discografia. Sam Smith e Demi Lovato hanno unito le loro anime regalando al pubblico “I’m Ready”, un brano che rimane in testa al primo ascolto. Scopriamolo insieme. Sam Smith e Demi Lovato: storia di amicizia e successo Sam Smith è uno dei massimi esponenti della nuova ondata pop che negli ultimi anni è partita dal Regno Unito alla conquista del mondo. Dopo il boom della fine degli anni ’90 con le Spice Girls e i Take That, la musica inglese sta vivendo una nuova fase d’oro grazie ai tanti artisti che sono riusciti a imporsi come star di livello mondiale, tra loro Adele, Little Mix, Rita Ora e Dua Lipa. “I’m Ready” è il nuovo brano del cantautore che ha scelto di avvalersi del supporto di un’amica di lunga data per confezionare una vera gemma pop, stiamo ovviamente parlando di Demi Lovato. La cantante statunitense è una delle artiste più pure, grintose e oneste della discografia. Nel corso degli anni la voce di “Cool for the Summer” si è raccontata in toto mostrando fragilità e punti di forza.

Sam Smith e Demi Lovato si uniscono per “I’m Ready”

Sam Smith, portabandiera della comunità LGBTQ+, ha scelto un’altra artista che si è sempre mostrata grande sostenitrice delle diversità toccando più volte queste tematiche all’interno dei suoi brani.

“I’m Ready” è l’esplosiva collaborazione in cui i due artisti mescolano perfettamente il racconto di questioni legate alla vita sentimentale alla voglia di rinascita.

Poche ore fa Sam Smith ha pubblicato il video ufficiale del brano che ha subito riscosso un grandissimo successo e in cui sono state ricreate una sorta di Olimpiadi queer, come scritto dallo stesso sul suo profilo Instagram. In meno di dodici ore il filmato ha ottenuto più di un milione di visualizzazioni su You Tube.

Demi Lovato: i ringraziamenti a Sam Smith

Demi Lovato (qui potete trovare tutte le sue foto più belle) ha scritto un messaggio sul suo profilo Instagram per ringraziare l’amico e collega, queste le parole: “Sono così grata per la mia amicizia con Sam Smith e davvero emozionata per l’uscita di questa canzone eccezionale e del suo video. Grazie a tutte le fantastiche persone che hanno aiutato a far si che questo progetto potesse realizzarsi.