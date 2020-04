Coronavirus, Florence and the Machine: fuori "Light of Love" per raccogliere fondi

@Getty Images

Florence and the Machine ha pubblicato il singolo "Light of Love " i cui proventi saranno devoluti alle persone impegnate in prima linea contro la diffusione del Coronavirus.

di Matteo Rossini

Florence and the Machine sono uno dei gruppi più amati della scena discografica internazionale. La voce di Florence Welch ha conquistato milioni di persone grazie a un timbro unico in grado di regalare grandi emozioni. Poche ore fa la formazione ha annunciato l’uscita del singolo “Light of Love” i cui proventi raccolti saranno devoluti all’Intensive Care Society. Florence and The Machine: il successo Il debutto del gruppo avviene nel 2009 con l’album “Lungs” che cristallizza immediatamente il loro talento fatto di suoni ricercati, testi profondi e arrangiamenti accattivanti. Il disco conquista subito il pubblico e la critica grazie anche a brani in grado di vendere milioni di copie, tra questi "Dog Days Are Over", certificato disco di platino in Italia per aver venduto più di 50.000 copie. Negli anni successivi il gruppo inanella un successo dietro l’altro, tra le canzoni più celebri troviamo “Shake It Out” e “Spectrum (Say My Name)”. Nel 2018 la formazione inglese pubblica il quarto album, lanciato dal singolo “Sky Full of Song” e trainato poi dalla bellissima ballad “Hunger”, certificata con un disco d’argento nel Regno Unito.

Florence and the Machine: il singolo “Light of Love”

Poche ore fa Florence and the Machine hanno rivelato l’uscita di “Light of Love”, brano, inizialmente previsto per l’album “High as Hope”.

Questo l'inizio del messaggio della cantante: "‘Light of Love' è una canzone che avrebbe dovuto far parte dell’album 'High as Hope', ma alla fine non è stata inserita, ma ho pensato di pubblicarla come simbolo del mio amore e per aumentare la consapevolezza riguardo all’Intensive Care Society che fornisce aiuto e supporto a tutti gli incredibili dottori, infermieri e personalità mediche impegnate in prima linea a combattere questa crisi (AGGIORNAMENTI - LO SPECIALE - LA MAPPA)”.

In seguito la cantante ha dichiarato: “Donerò tutti i miei proventi raccolti con questa canzone all’Intensive Care Society. Vi amo e mi mancate tantissimo tutti quanti. Sono con voi nello spirito dalla quarantena nel sud di Londra”.